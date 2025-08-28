قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

موعد افتتاح معرض أهلاً مدارس في الجيزة

موعد افتتاح معرض أهلاً مدارس في الجيزة
موعد افتتاح معرض أهلاً مدارس في الجيزة
ولاء خنيزي

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تحرص الدولة على إطلاق مبادرات ومعارض موسمية مثل "أهلاً مدارس"، والتي تهدف إلى توفير المستلزمات الدراسية والأدوات المدرسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، تخفيفاً عن كاهل الأسر المصرية، وتأتي هذه المعارض في إطار دور الدولة الرائد في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وضمان توافر السلع الأساسية والاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

متابعة محافظة الجيزة لمعارض اخلا مدارس

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الاستعدادات الخاصة بإقامة معارض "أهلاً مدارس" بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي صباح اليوم الأربعاء.

افتتاح المعارض في سبتمبر المقبل

أوضح المحافظ أن المعارض المقرر إقامتها سيتم افتتاحها بشكل مجمع خلال الفعالية الرئيسية بالمعرض المقام في حي العمرانية مطلع شهر سبتمبر المقبل، وسيشمل المعرض عرض السلع المدرسية، والمواد الغذائية، والسلع المعمرة من أدوات منزلية وأجهزة كهربائية.

توجيهات لرؤساء الأحياء والمراكز

وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة:

  • رفع كفاءة محيط المعارض.
  • منع أية إشغالات أو تعديات.
  • تسهيل حركة المرور والمارة بمحيط المعارض.
  • تكثيف الدعاية للتعريف بالسلع والمنتجات المتوفرة.

خصومات وتنوع في السلع

شدد المحافظ على ضرورة توفير أعلى نسبة خصومات ممكنة داخل المعارض، مع إتاحة أنماط متنوعة من السلع لإرضاء مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية طوال فترة عملها.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب موسم المدارس، من خلال توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة وجودة عالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا للمواطنين.

خطة إقامة المعارض

وكان المهندس عادل النجار قد أوضح في وقت سابق أن المحافظة تعتزم تنظيم ثلاثة معارض رئيسية في مناطق العمرانية، وإمبابة، والبدرشين، إضافةً إلى معارض أخرى سيتم توزيعها لتغطية مختلف الأحياء والمراكز والمدن، بما في ذلك المدن الجديدة، إلى جانب المعارض التي ينظمها المساهمون، تأتي هذه المبادرات في إطار حرص المحافظة على توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بشكل دوري، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني.

