قرار حكومي جديد بشأن الملايين من مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق غدا
توقعات البنك المركزي للاقتصاد بعد خفض الفائدة 2%.. تفاصيل
سعر الدولار الآن بعد قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة 2%
مقترح برلماني لتغليظ عقوبة غسل الأموال ومواجهة انتشار الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي
لماذا خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2%.. تفاصيل
قفزة استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار.. كيف أعادت مصر رسم خريطتها الاقتصادية لتتحول إلى مركز عالمي؟ | خبير يوضح
نواب وأحزاب: الشعب المصري الحصان الأسود ضد مخططات الإخوان
سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 2% جديدة
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة أمنية مكبرة في أخميم لضبط الخارجين على القانون ورفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع السوهاجي

مديرية أمن سوهاج
مديرية أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار التنسيق بين اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، واللواء دكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج.

تم تدشين حملة امنية بدائرة مركز شرطة أخميم بمشاركة ضباط المديرية، ومجلس مدينة اخميم، وذلك لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات.

إعادة انضباط الشارع السوهاجي

وإزالة المعوقات واعادة الانضباط للشارع من خلال ضبط الباعه الجائلين، واشغالات الطريق وقد أسفرت جهود تلك الحمله عن ضبط القضايا المتنوعة والمتمثلة في الآتي:

  • تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المتنوعة ضد مطلوبين للعدالة.
  • رفع عشرات الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات على حرم الطريق.
  • تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
  • ضبط عدد من الدراجات البخارية المخالفة بدون تراخيص.

تأتي هذه الحملات في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار ورفع المعاناة عن المواطنين وتيسير الحركة المرورية والقضاء على كافة الظواهر السلبية التي تضر بمصلحة المجتمع.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محافظ سوهاج مدير أمن سوهاج

