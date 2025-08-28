حملة أمنية مكبرة في أخميم لضبط الخارجين على القانون ورفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع السوهاجي

في إطار التنسيق بين اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، واللواء دكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج.

تم تدشين حملة امنية بدائرة مركز شرطة أخميم بمشاركة ضباط المديرية، ومجلس مدينة اخميم، وذلك لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات.

إعادة انضباط الشارع السوهاجي

وإزالة المعوقات واعادة الانضباط للشارع من خلال ضبط الباعه الجائلين، واشغالات الطريق وقد أسفرت جهود تلك الحمله عن ضبط القضايا المتنوعة والمتمثلة في الآتي:

تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المتنوعة ضد مطلوبين للعدالة.

رفع عشرات الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات على حرم الطريق.

تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ضبط عدد من الدراجات البخارية المخالفة بدون تراخيص.

تأتي هذه الحملات في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار ورفع المعاناة عن المواطنين وتيسير الحركة المرورية والقضاء على كافة الظواهر السلبية التي تضر بمصلحة المجتمع.