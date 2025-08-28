صاحب مصنع في الروبيكي: بدأت برأس مال 5000 جنيه.. والمدينة متكاملة

قدمت الإعلامية رانيا هاشم، حلقة خاصة من برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز" من داخل مدينة الروبيكي لصناعة الجلود .

وأجرت رانيا هاشم جولة تفقدية داخل احد مصانع دباغة وصناعة الجلود وتعرفت على كافة مراحل العمل.

ومن جانبه قال وحيد عصمت صاحب أحد المصانع في الروبيكي، :" إحنا بنعمل منتجات مطرزة بالجلود مثل فرش السيارات الداخلية ".

وتابع وحيد عصمت :" مدينة الروبيكي لصناعة الجلود توفر لنا الدعم اللوجيستي بشكل كبير والمدينة بها كل مصنعي الجلود وبالتالي كل الصناعات تخدم على بعها البعض ".

واكمل وحيد عصمت :" مدينة الروبيكي متكاملة وبها كافة الصناعات التي تخدم على الصناعة".

ولفت وحيد عصمت :" نقوم بتدريب العمل الذين يعملون معنا، مضيفا:" بدأت برأس مال 5000 جنيه ووصلنا إلى تواجد ماكينات في المصنع بـ 800 الف جنيه ".