بوسي تستعرض أناقتها بفستان لافت

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جدية من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة بوسي في أحدث ظهور

لفتت بوسي الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش الجينز.

انتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الروز الفاتح مع حقيبة يد كبيرة الحجم بنفس اللون، تزينت ببعض الإكسسوارات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت بوسي على الشعر المرفوع الذي يتصدر أحدث صيحات موضة صيف 2025، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.