مرأة ومنوعات

7 فوائد صحية لتناول 5 حبات لوز منقوعة يوميا لمدة شهر

هاجر هانئ

اللوز المنقوع يُنشّط الدماغ ويُحافظ على قوة الجسم، وتناول خمس حبات لوز منقوعة فقط يوميًا لمدة شهر تقريبًا يُمكن أن يُحدث تغييرات ملحوظة في الجسم، يكمن السرّ ليس فقط في محتواها الغذائي، بل أيضًا في طريقة نقعها التي تُغيّر تركيبها، مما يُسهّل هضمها ويُعزّز امتصاص العناصر الغذائية.

فوائد منقوع اللوز

 

إليكم عشر فوائد صحية لـ اللوز المنقوع طوال الليل ، مُوضّحة بالحقائق وأثرها الحقيقي على الجسم.

إطلاق بطيء للطاقة

اللوز مُعزز فوري للطاقة،  فهو غني بالدهون الصحية والبروتين والألياف، التي تُطلق الطاقة ببطء على مدار اليوم، تناوله بانتظام لمدة شهر يُساعد على الحفاظ على مستويات طاقة ثابتة، ويُقلل من الشعور بالخمول في منتصف النهار دون الاعتماد على الكافيين.

دعم طبيعي لصحة القلب

يُخفّض اللوز الكوليسترول، تُظهر الأبحاث أن اللوز يُساعد على زيادة مستوى الكوليسترول الجيد HDL وخفض مستوى الكوليسترول الضار LDL عند تناوله باعتدال، كما يُعزز محتواه من المغنيسيوم والبوتاسيوم مستويات ضغط الدم الصحية، مما يُفيد وظائف القلب على المدى الطويل.

فوائد نقع اللوز في الماء لخسارة الوزن

توازن الوزن

يساعد اللوز على إنقاص الوزن، اللوز غني بالسعرات الحرارية، ولكن عند تناوله بكميات معتدلة، مثل خمس حبات لوز منقوعة يوميًا، يمكنه كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام. أليافه وبروتينه يُبقيان المعدة ممتلئة لفترة أطول، مما قد يمنع الإفراط في تناول الطعام على مدار اليوم.

الحماية الطبيعية للعظام

يُقوّي اللوز العظام، صحيحٌ أن اللوز ليس غنيًا بالكالسيوم كالحليب، إلا أنه يحتوي على كمية جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن أساسية لصحة العظام، على مدار 30 يومًا، يعمل اللوز بهدوء لدعم عظام وأسنان أقوى، خاصةً عند تناوله مع أطعمة أخرى غنية بالعناصر الغذائية.

التحكم اللطيف في نسبة السكر في الدم

يُساعد اللوز مرضى السكري، يتميز بمؤشر سكري منخفض،  كما أن محتواه من الدهون الصحية والمغنيسيوم يُساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، خاصةً بعد الوجبات. تناول كمية قليلة منه يوميًا يُساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، مع العلم أنه لا يُغني عن استشارة الطبيب أو العلاج.

اللوز

درع طبيعي ضد الالتهاب

اللوز مضاد للالتهابات، يحتوي اللوز المنقوع على مضادات أكسدة مثل فيتامين هـ وبعض البوليفينولات التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم. هذا، مع مرور الوقت، قد يُخفف الالتهاب، المرتبط بحالات مثل آلام المفاصل أو حتى أمراض القلب.

بداية هادئة لليوم

يُنشّط اللوز الذهن صباحًا، فإلى جانب العناصر الغذائية، يُساعد بدء اليوم بنقع اللوز على بناء طقوس صباحية مُفعَمة باليقظة، تناوله يوميًا لمدة 30 يومًا يُضفي شعورًا بالروتين والهدوء، مما يُحسّن المزاج ويُضفي أجواءً إيجابية على اليوم.

المصدر: timesofindia

