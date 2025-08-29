قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يستهدف مواصلة صحوته على حساب المقاولون
المبعوث الأمريكي: تخفيف القيود على صادرات الطاقة والاتصالات الأمريكية إلى سوريا
فاينانشال تايمز: مصر تعود إلى صدارة الوجهات السياحية العالمية
المفوضية الأوروبية: 200 مليار يورو من الأصول الروسية لتعمير أوكرانيا
هل نشهد موجات شديدة الحرارة في سبتمبر؟.. الأرصاد توضح| فيديو
هايدي حديث السوشيال ميديا.. ما سر تفاعل المصريين مع قصتها؟| فيديو
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بي واي دي U9 تحطم الأرقام القياسية.. تحدٍ جديد في عالم السيارات الكهربائية

بي واي دي U9 يانج وانج
بي واي دي U9 يانج وانج
صبري طلبه

استطاعت السيارة بي واي دي U9 يانج وانج أن تحطم الرقم القياسي لأسرع سيارة كهربائية في العالم، بعد أو وصلت سرعتها إلى 472.4 كيلومتر في الساعة.

حيث كشفت بي واي دي الصينية، أن نسختها Yangwang وتحديدًا طراز U9، تمكن من تحقيق سرعة مذهلة بالفعل، وصلت إلى 293.5 ميلًا في الساعة، ضمن تحدي جديد بأحد الحلبات الألمانية.

بي واي دي U9 يانج وانج

بي واي دي وعالم سباقات السرعة 

تأتي السيارة بي واي دي U9 يانج وانج بفتحات تهوية تعمل على تقليل مقاومة الهواء، مما يساعد على ثبات السيارة بشكل كبير، بالإضافة إلى جناح خلفي، ومصد هواء رياضي، مع الكثير من اللمسات الانسيابية التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

بي واي دي U9 يانج وانج

وتعتمد السيارة بي واي دي U9 يانج وانج من الناحية الفنية على محركات بقدرات لا تصدق، بقوة 555 كيلووات أي ما يعادل 744 حصانًا، حيث تصل القوى الإجمالية للمنظومة الفنية إلى 2.958 حصانًا، بسرعات تتجاوز 450 كيلومتر/ساعة، وبجهد 1200 فولت.

بي واي دي U9 يانج وانج

وصفت التجربة التي حاضها السائق المحترف مارك باسنج، أنها أقرب إلى التحليق فوق الأرض، بينما يمثل هذا الإنجاز تحول كبير في صناعة السيارات الصينية، والتي باتت منافس قوي للإصدارات الاخرى باختلاف بلد المنشأ، سواء من ناحية الأداء الخارق، أو التصميم والوسائل التكنولوجية.

