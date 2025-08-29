قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشهد نادر من الفضاء.. القمر يعبر أمام الشمس| كيف تم التقاطه؟
خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالإسكندرية
أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بمحافظة القاهرة
غرامة وحبس 6 أشهر .. احذر التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته
رسميا.. فنربخشة يعلن إقالة مدربه جوزيه مورينيو
الظهور الأول لهاتف هواوي ثلاثي الطي Huawei Mate XTs
نصاب يوهم المواطنين باستثمار أموالهم فى مجال المراهنات
انتهكت الأخلاق الدستورية.. عزل رئيسة وزراء تايلاند من منصبها نهائيا
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال: غزة غير مشمولة بحالة الهدنة المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية
ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل مخزن بالإسكندرية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقديم 4200 خدمة مجانية قافلة طبية بقرية أهـوه ببني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ  ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية أهـوه التابعة لمركز بني سويف على مدار يومي 27 و28 أغسطس 2025، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 9 عيادات في 8 تخصصات هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء والتوليد، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، والأسنان.

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1502 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 30 تحليلاً معمليًا للدم، و59 تحليلاً للطفيليات، و12 حالة أشعة عادية، و96 حالة موجات فوق صوتية، كما تم تحويل حالتين لعمل تقارير طبية ونفقة الدولة، بينما لم يتم تحويل أي حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 330 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 4292 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان في ظل التكليفات والمتابعة المباشرة من محافظ بني سويف، وحرصًا على دعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

بني سويف القشن صحة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

فاروق عبد الخالق

وفاة السيناريست فاروق عبد الخالق.. موعد الجنازة

مصطفي متولي وعادل إمام

في ذكرى ميلاده.. معلومات عن الراحل مصطفى متولي وقرابته بـ عادل إمام

ماما وبابا

إيرادات السينما أمسl عمرو يوسف يتصدر وتراجع ماما وبابا

بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد