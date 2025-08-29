تقديم 4200 خدمة مجانية قافلة طبية بقرية أهـوه ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية أهـوه التابعة لمركز بني سويف على مدار يومي 27 و28 أغسطس 2025، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 9 عيادات في 8 تخصصات هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء والتوليد، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، والأسنان.

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1502 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 30 تحليلاً معمليًا للدم، و59 تحليلاً للطفيليات، و12 حالة أشعة عادية، و96 حالة موجات فوق صوتية، كما تم تحويل حالتين لعمل تقارير طبية ونفقة الدولة، بينما لم يتم تحويل أي حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 330 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 4292 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان في ظل التكليفات والمتابعة المباشرة من محافظ بني سويف، وحرصًا على دعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".