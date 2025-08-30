رفع كفاءة حارات انتظار السيارات بمرفق معديات في بورفؤاد | صور

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، جهود إدارة التراسانات لقطاع المعديات والكباري العائمة بهيئة قناة السويس في رفع كفاءة حارات انتظار السيارات بمرفق المعديات، عقب الانتهاء من رفع كفاءة حارات المرفق بمدينة بورسعيد حرصاً على تحسين جودة الخدمات المقدمة لرواد مدينتي بورفؤاد وبورسعيد

وجاءت الاعمال قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 وزيادة الكثافات المرورية بالموقع الحيوي خاصة مع زيادة أعداد الزائرين ورحلات اليوم الواحد في هذا التوقيت من العام.

وتشمل أعمال التطوير ورفع الكفاءة تخطيط الحارات المرورية وتثبيت حواجز فسفورية عاكسة لتحقيق أعلى معدلات الأمان خاصة خلال ساعات الليل، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية والخدمات بالمناطق الحيوية بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وضمان السلامة العامة للمترددين على المنطقة.

وفي سياق متصل، أثنى الدكتور إسلام بهنساوي على جهود إدارة التراسانات لقطاع المعديات والكباري العائمة لجهوده في أعمال تطوير ورفع الكفاءة غير المسبوقة لمرفق المعديات بمدينة بورفؤاد والتي أصبحت مزاراً لجميع زائري المدينة خلال عطلات نهاية الإسبوع والإجازات والأعياد.

وفي السياق ذاته، تقوم إدارة الترسانات لقطاع المعديات والكباري العائمة على الاستمرار في أعمال رفع كفاءة مرفق المعديات والمتابعة الدورية للحالة الفنية والإلتزام بمعايير الأمن والسلامة، لخدمة حركة انتقال المواطنين من مدينة بورفؤاد إلى بورسعيد والعكس ومنع التكدس والازدحام وتحقيق التكامل المطلوب مع محاور العبور المختلفة عبر القناة.