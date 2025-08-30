قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالمستندات.. ننشر إجراءات الضرائب لزيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي
أنور: قطاع المكملات الغذائية صناعة استراتيجية تستهدف مليار دولار صادرات
توقعات بفوز كاسح للشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب القراء
بث مباشر.. الأزهر يطلق يوم السرد القرآني وختم المصحف كاملاً في جلسة واحدة
الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بالمقطم
المالية: 35% زيادة فى الإيرادات الضريبية نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال
المالية: ندعم الفئات الأقل دخلاً بمبادرات علاجية وإسكانية| تفاصيل
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
وزير المالية: ارتفاع إيرادات الضرائب لـ 2.204 تريليون جنيه بزيادة 35%
محافظات

رفع كفاءة حارات انتظار السيارات بمرفق معديات في بورفؤاد | صور

بهنساوي : يثمن جهود التطوير والتجميل القائمة بمرفق المعديات
بهنساوي : يثمن جهود التطوير والتجميل القائمة بمرفق المعديات
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، جهود إدارة التراسانات لقطاع المعديات والكباري العائمة بهيئة قناة السويس في رفع كفاءة حارات انتظار السيارات بمرفق المعديات، عقب الانتهاء من رفع كفاءة حارات المرفق بمدينة بورسعيد حرصاً على تحسين جودة الخدمات المقدمة لرواد مدينتي بورفؤاد وبورسعيد 

وجاءت الاعمال  قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026 وزيادة الكثافات المرورية بالموقع الحيوي خاصة مع زيادة أعداد الزائرين ورحلات اليوم الواحد في هذا التوقيت من العام.  

وتشمل أعمال التطوير ورفع الكفاءة تخطيط الحارات المرورية وتثبيت حواجز فسفورية عاكسة لتحقيق أعلى معدلات الأمان خاصة خلال ساعات الليل، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية والخدمات بالمناطق الحيوية بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وضمان السلامة العامة للمترددين على المنطقة.  

وفي سياق متصل، أثنى الدكتور إسلام بهنساوي على جهود إدارة التراسانات لقطاع المعديات والكباري العائمة لجهوده في أعمال تطوير ورفع الكفاءة غير المسبوقة لمرفق المعديات بمدينة بورفؤاد والتي  أصبحت مزاراً لجميع زائري المدينة خلال عطلات نهاية الإسبوع والإجازات والأعياد.

بهنساوي : يثمن جهود التطوير والتجميل القائمة بمرفق المعديات

وفي السياق ذاته، تقوم إدارة الترسانات لقطاع المعديات والكباري العائمة على الاستمرار في أعمال رفع كفاءة مرفق المعديات والمتابعة الدورية للحالة الفنية والإلتزام بمعايير الأمن والسلامة، لخدمة حركة انتقال المواطنين من مدينة بورفؤاد إلى بورسعيد والعكس ومنع التكدس والازدحام وتحقيق التكامل المطلوب مع محاور العبور المختلفة عبر القناة.

بورفؤاد بورسعيد مرفق المعديات حارات انتظار السيارات

