مرأة ومنوعات

سهلة و سريعة..طريقة عمل فطائر الموز المقلية

هاجر هانئ

فطائر الموز المقلية من الحلويات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل.

قدمت الشيف نيرمين هنو على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطائر الموز المقلية، فيما يلي….


 

مقادير فطائر الموز المقلية


 

● كوب دقيق

● 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● ¼ ملعقة صغيرة ملح

● ¼ كوب لبن

● ملعقة كبيرة عصير ليمون

● 1 بيضة

● 3 حبات موز، مصفاة

● زيت للقلي

● سكر بودرة للتزيين


 


 

طريقة تحضير فطائر الموز المقلية

اخلط وانخل المكونات الجافة.

أضف باقي المكونات بالترتيب بعد خفقها.

مرر الموز من خلال مصفاة قبل إضافته.

اخفق المزيج جيدًا.

أسقط الخليط بالملعقة في زيت ساخن.

صفِّها ورشّها بالسكر البودرة.

