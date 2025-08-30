والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب؟

طالب رينان بيزيرا والد البرازيلي خوان ألفينا لاعب نادى الزمالك بتغيير اسم ابنه رسمياً فى المباريات وعند الجمهور.. فما السبب؟

نادي الزمالك، كان قد أعلن ضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا لاعب أولكساندريا الأوكراني، بعقد يمتد لـ4 مواسم في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك بعد رحيل الجناح مصطفى شلبي الذي انتقل إلى صفوف البنك الأهلي هذا الصيف، فضلا عن رحيل الجناح أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي.

من هو خوان ألفينا؟

يجيد خوان ألفينا صاحب الـ 22 عاما اللعب في الجناح الأيمن وهو مركزه الأصلي إلى جانب مركز الجناح الأيسر، ويلعب بالقدم اليسرى، بدأ مسيرته في عالم كرة القدم من بوابة أكاديمية فاسكو دي جاما البرازيلي.

كانت البداية من بوابة كرة الصالات بأكاديمية فاسكو دي جاما وهو في السادسة من العمر، قاد فريق الشباب بنادي فاسكو دي جاما تحت 20 عاما للفوز بألقاب كاريوكا وكأس البرازيل وكأس السوبر البرازيلي عام 2020، عندما كان في السابعة عشرة من عمره.

واختير في قائمة ذهبية من مركز الدراسات الدولية الرياضية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمت لامين جمال نجم برشلونة ضمن أفضل 10 أجنحة تحت 23 عاما في العالم لعام 2024، وجاء ألفينا في المركز السابع.

خاض ألفينا 42 مباراة في مختلف البطولات رفقة فريقه أولكساندريا الأوكراني، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع مثلهم.

سبب تغيير اسم خوان ألفينا

وطالب والد خوان ألفينا، أن يُعرف نجلة باسم خوان بيزيرا، وليس خوان ألفينا مؤكداً أن هذه الرغبة هي رغبة اللاعب والعائلة.

وفى تصريحاته أكد والد اللاعب أن إسم "بيزيرا" اشتهر به ابنه خلال فترة احترافه في أوكرانيا وهو الاسم المتعارف عليه في كروياً.

وتابع: "أطلب من الإعلام والمسئولين في مصر أن يعتمدوا اسم خوان بيزيرا سواء في كشوف المباريات أو في التعليق التلفزيوني خاصة أن الحساب الرسمي لنجلي على إنستجرام مسجل بهذا الاسم".

وأضاف : الأمر بالنسبة لنا ليس مجرد تغيير اسم بل هو هوية كروية عرف بها في الملاعب الأوكرانية، ونرغب أن يكون معروف بها في مصر حتى تظل مسيرته متصلة بالاسم.

وأتم والد اللاعب : هذا ما يريده خوان وهذا ما تريده عائلتنا ونأمل أن يتم التجاوب مع طلبنا ونشكر الجميع على تفهمهم لهذه الرغبة.