بيراميدز يصعق الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري
في حفل عائلي.. بيومي فؤاد يحتفل بعقد قران نجله
وزير الأوقاف يهنئ الشيخ محمد حشاد بفوزه في انتخابات نقابة القراء
اختصاصات مجلس الشيوخ بعد انتهاء أخر جولات الانتخابات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
أحمد موسى يشكر الشاب حسام أحمد لدفاعه عن البطل ميدو في مواجهة الإخوان
أصل الحكاية

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب؟

خوان ألفينا
خوان ألفينا
أحمد أيمن

طالب رينان بيزيرا والد البرازيلي خوان ألفينا لاعب نادى الزمالك بتغيير اسم ابنه رسمياً فى المباريات وعند الجمهور.. فما السبب؟

نادي الزمالك، كان قد أعلن  ضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا لاعب أولكساندريا الأوكراني، بعقد يمتد لـ4 مواسم في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك بعد رحيل الجناح مصطفى شلبي الذي انتقل إلى صفوف البنك الأهلي هذا الصيف، فضلا عن رحيل الجناح أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي.

من هو خوان ألفينا؟

يجيد خوان ألفينا صاحب الـ 22 عاما اللعب في الجناح الأيمن وهو مركزه الأصلي إلى جانب مركز الجناح الأيسر، ويلعب بالقدم اليسرى، بدأ مسيرته في عالم كرة القدم من بوابة أكاديمية فاسكو دي جاما البرازيلي.

كانت البداية من بوابة كرة الصالات بأكاديمية فاسكو دي جاما وهو في السادسة من العمر،  قاد فريق الشباب بنادي فاسكو دي جاما تحت 20 عاما للفوز بألقاب كاريوكا وكأس البرازيل وكأس السوبر البرازيلي عام 2020، عندما كان في السابعة عشرة من عمره.

واختير في قائمة ذهبية من مركز الدراسات الدولية الرياضية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمت لامين جمال نجم برشلونة ضمن أفضل 10 أجنحة تحت 23 عاما في العالم لعام 2024، وجاء ألفينا في المركز السابع.

خاض ألفينا 42 مباراة في مختلف البطولات رفقة فريقه أولكساندريا الأوكراني، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع مثلهم.

سبب تغيير اسم خوان ألفينا

وطالب والد خوان ألفينا، أن يُعرف نجلة باسم خوان بيزيرا، وليس خوان ألفينا مؤكداً أن هذه الرغبة هي رغبة اللاعب والعائلة.

وفى تصريحاته أكد والد اللاعب أن إسم "بيزيرا" اشتهر به ابنه خلال فترة احترافه في أوكرانيا وهو الاسم المتعارف عليه في كروياً.

وتابع: "أطلب من الإعلام والمسئولين في مصر أن يعتمدوا اسم خوان بيزيرا سواء في كشوف المباريات أو في التعليق التلفزيوني خاصة أن الحساب الرسمي لنجلي على إنستجرام مسجل بهذا الاسم".

وأضاف : الأمر بالنسبة لنا ليس مجرد تغيير اسم بل هو هوية كروية عرف بها في الملاعب الأوكرانية، ونرغب أن يكون معروف بها في مصر حتى تظل مسيرته متصلة بالاسم.

وأتم والد اللاعب : هذا ما يريده خوان وهذا ما تريده عائلتنا ونأمل أن يتم التجاوب مع طلبنا ونشكر الجميع على تفهمهم لهذه الرغبة.

