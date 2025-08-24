كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تصريحات البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال يانيك فيريرا :"

متأكدون من تطور الصفقات الجديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة، وشاهدنا أمورا جيدة من خوان ألفينا ونتوقع تحسنه في الفترة المقبلة، وكل لاعب وصل لديه جودة جيدة ولكنهم يتعودون حاليا على أسلوب اللعب وسيتطورون ولكن ما زلنا بعيدين عن المستوى المطلوب".



وكان قد قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفريق كان لديه 3 إصابات حتى الوقت الحالي، وبعيداً عن الإصابات لا توجد أي أمور أخرى.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" نتعامل مع ضيق الوقت حالياً بين المباريات وخاصة بين المباراة الثانية والخامسة، ونستغل الوقت في عملية الاستشفاء، كما أن التدريبات ليست بالشدة المطلوبة، ونتعامل مع الوضع ولابد أن نتعود لأن هذا الأمر سيحدث في سبتمبر المقبل".