مصرع شاب صدمه قطار بأسوان

لقي شاب مجهول الهوية مصرعه نتيجة إصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان قرية الكاجوج التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال أسوان.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المختصة بمركز كوم أمبو شمال أسوان بلاغا يفيد باصطدام قطار بشخص مجهولة الهوية بالقرب من مزلقان الكاجوج التابعة لدائرة المركز مما أدى إلى ووفاته مباشرة.

وانتقل إلى لمكان الحادث الجهات المختصة ، وتبين من المعاينة والفحص اصطدام القطار بجثة شاب مجهول الهوية حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بالقرب من مزلقان الكاجوج مما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كوم أمبو ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .

حادث

تعرض 4 اشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة أمام مدخل الغنيمة بمدينة إدفو ،مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكان قد تلقت الجهات المختصة بلاغاً يفيد حادث صادم سيارتين ،أمام مدخل الغنيمة بإدفو ،ونتج عن الحادث 4 مصابين ،وتم نقلهم إلى مستشفى النيل ،بواسطة سيارات الإسعاف ،لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان قد تعرض 10 اشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت الاجهزة المختصة إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي فى اتجاه قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة.