جوندوجان يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي إلى غلطة سراي التركي

تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية تحديد مستقبل الألماني إلكاي جوندوجان، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي السابق وأحد أبرز لاعبي خط الوسط في العقد الأخير، بعدما كشفت تقارير صحفية عن موافقة إدارة النادي الإنجليزي على سفره إلى تركيا تمهيدًا لإتمام انتقاله لصفوف جالطة سراي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري هناك.

جوندوجان على أعتاب محطة جديدة في تركيا

وأوضحت التقارير أن مانشستر سيتي منح الضوء الأخضر للاعبه المخضرم البالغ من العمر 34 عامًا للسفر إلى إسطنبول من أجل التوقيع على عقود انضمامه إلى غلطة سراي حتى عام 2027، وفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات، إذا لم تطرأ أي مفاجآت في المفاوضات أو الفحوصات الطبية.

تفاصيل عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي

ويمتد عقد اللاعب مع بطل الدوري الإنجليزي حتى صيف 2026، إلا أن غوارديولا فضل هذا الموسم الاعتماد على الهولندي الوافد الجديد تيجاني ريندرز في وسط الملعب، ما قلص من فرص مشاركة جوندوجان بشكل واضح، حيث لم يظهر في المباريات الثلاث الأولى بالدوري الممتاز.

ودفع هذا التوجه إدارة سيتي إلى الموافقة على بيعه، خاصة في ظل رغبة المدرب الإسباني في تقليص عدد اللاعبين داخل التشكيل.

إرث جوندوجان مع مانشستر سيتي

ومنذ انتقاله إلى ملعب "الاتحاد" في صيف 2016 قادمًا من بوروسيا دورتموند، كان جوندوجان واحدًا من أبرز أعمدة مشروع جوارديولا الناجح مع "السيتزنز". وشارك في 358 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 65 هدفًا وصنع 47 أخرى. كما أسهم بشكل مباشر في تتويج الفريق بـ 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى التتويج التاريخي بدوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، و4 ألقاب لكأس الرابطة، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

صفقة تعكس طموح غلطة سراي

انتقال جوندوجان المرتقب إلى غلطة سراي يعكس طموحات النادي التركي في تعزيز صفوفه بنجوم أصحاب خبرات أوروبية واسعة، خاصة مع استمرار مشاركته في المنافسات القارية.

كما أن الصفقة تمثل عودة للاعب إلى جذوره، إذ يمتلك أصولًا تركية، ما سيجعل تجربته في الدوري التركي محط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

سوق الانتقالات التركي ما زال مفتوحًا

جدير بالذكر أن نافذة الانتقالات الصيفية أغلقت في معظم الدوريات الأوروبية الكبرى مساء الإثنين الماضي، إلا أن الاتحاد التركي لكرة القدم أبقى باب القيد مفتوحًا حتى 12 سبتمبر الجاري، ما أتاح الفرصة لغلطة سراي لحسم صفقة بحجم جوندوجان في توقيت حساس من الموسم.

وبهذا، قد تطوى صفحة مميزة من مسيرة جوندوجان مع مانشستر سيتي، ليبدأ اللاعب تجربة جديدة ربما تكون الأخيرة في مسيرته الكروية مع فريق غلطة سراي الطامح لاستعادة بريقه على المستويين المحلي والأوروبي.