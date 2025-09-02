قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

جوندوجان يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي إلى غلطة سراي التركي

جوندوجان
جوندوجان
إسلام مقلد

تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية تحديد مستقبل الألماني إلكاي جوندوجان، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي السابق وأحد أبرز لاعبي خط الوسط في العقد الأخير، بعدما كشفت تقارير صحفية عن موافقة إدارة النادي الإنجليزي على سفره إلى تركيا تمهيدًا لإتمام انتقاله لصفوف جالطة سراي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري هناك.

جوندوجان على أعتاب محطة جديدة في تركيا

وأوضحت التقارير أن مانشستر سيتي منح الضوء الأخضر للاعبه المخضرم البالغ من العمر 34 عامًا للسفر إلى إسطنبول من أجل التوقيع على عقود انضمامه إلى غلطة سراي حتى عام 2027، وفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات، إذا لم تطرأ أي مفاجآت في المفاوضات أو الفحوصات الطبية.

تفاصيل عقد جوندوجان مع مانشستر سيتي

ويمتد عقد اللاعب مع بطل الدوري الإنجليزي حتى صيف 2026، إلا أن غوارديولا فضل هذا الموسم الاعتماد على الهولندي الوافد الجديد تيجاني ريندرز في وسط الملعب، ما قلص من فرص مشاركة جوندوجان بشكل واضح، حيث لم يظهر في المباريات الثلاث الأولى بالدوري الممتاز.

ودفع هذا التوجه إدارة سيتي إلى الموافقة على بيعه، خاصة في ظل رغبة المدرب الإسباني في تقليص عدد اللاعبين داخل التشكيل.

إرث جوندوجان مع مانشستر سيتي

ومنذ انتقاله إلى ملعب "الاتحاد" في صيف 2016 قادمًا من بوروسيا دورتموند، كان جوندوجان واحدًا من أبرز أعمدة مشروع جوارديولا الناجح مع "السيتزنز". وشارك في 358 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 65 هدفًا وصنع 47 أخرى. كما أسهم بشكل مباشر في تتويج الفريق بـ 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى التتويج التاريخي بدوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، و4 ألقاب لكأس الرابطة، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

صفقة تعكس طموح غلطة سراي

انتقال جوندوجان المرتقب إلى غلطة سراي يعكس طموحات النادي التركي في تعزيز صفوفه بنجوم أصحاب خبرات أوروبية واسعة، خاصة مع استمرار مشاركته في المنافسات القارية.

كما أن الصفقة تمثل عودة للاعب إلى جذوره، إذ يمتلك أصولًا تركية، ما سيجعل تجربته في الدوري التركي محط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

سوق الانتقالات التركي ما زال مفتوحًا

جدير بالذكر أن نافذة الانتقالات الصيفية أغلقت في معظم الدوريات الأوروبية الكبرى مساء الإثنين الماضي، إلا أن الاتحاد التركي لكرة القدم أبقى باب القيد مفتوحًا حتى 12 سبتمبر الجاري، ما أتاح الفرصة لغلطة سراي لحسم صفقة بحجم جوندوجان في توقيت حساس من الموسم.

وبهذا، قد تطوى صفحة مميزة من مسيرة جوندوجان مع مانشستر سيتي، ليبدأ اللاعب تجربة جديدة ربما تكون الأخيرة في مسيرته الكروية مع فريق غلطة سراي الطامح لاستعادة بريقه على المستويين المحلي والأوروبي.

إلكاي جوندوجان جوندوجان مانشستر سيتي جالطة سراي

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

بوستر حكاية الوكيل

طرح بوستر "الوكيل" خامس حكايات "ما تراه ليس كما يبدو".. والمؤلف: تدور بين الواقع والعالم الافتراضي

الفنان بدر محمد

فيلم «ضي» يشارك في مهرجانات كبرى.. وبدر محمد يكشف كواليس التصوير |فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين ضيفة شرف مهرجان بردية السينمائي دورة وحيد حامد.. الثلاثاء المقبل

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

