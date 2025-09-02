مجمع كهنة حلوان يعقد اجتماعه الشهري بحضور الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية

اجتمع صباح اليوم نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، مع مجمع كهنة الإيبارشية في اللقاء الشهري.

مجمع كهنة

واستكمل نيافته التأمل في رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية (رو٨)، مؤكدًا أن “اهتمام الجسد هو موت، وهو عداوة لله”.

كما شدّد على ضرورة الالتزام بقراءة التعهد للعروسين قبل بدء طقس الإكليل، إلى جانب إدخال بيانات الشعب على برنامج العضوية الكنسية الخاص بالإيبارشية.

كما عقد مجمع كهنة كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، اجتماعهم الدوري في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الدير البحري التابعة لكنائس القطاع، بحضور نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لها.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته عن "الحروب التي تواجه الكاهن وكيفية علاجها"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.