الأنبا إبراهيم إسحق يزور كنيسة القديسة تريزا بديروط

زار صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بديروط.

متابعة سير العمل

شارك في الزيارة نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والأب أثناسيوس عزيز، وكيل المطرانية، والأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا، وراهبات بنات القديسة حنة، اللواتي يخدمن بالرعية.

وتفقد الأب البطريرك عيادات القديسة حنة التخصصية، متابعًا سير العمل في وضع أساس الكنيسة الجديدة، كما قام غبطة البطريرك بتبريك الماء، والصلاة في موقع البناء.