أستاذ علوم سياسية: اعتراف دول أوروبية بفلسطين خطوة إيجابية تؤثر في الموقف الدولي

اعتبر الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن اعتزام عدد من الدول الأوروبية الكبرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُمثل خطوة بالغة الأهمية على الصعيد السياسي والدبلوماسي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من دول ذات ثقل في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا، قد تسهم في تشكيل موقف عالمي جديد داعم للحقوق الفلسطينية.

وأوضح بدر الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "DMC"، أن هذا التحرك الأوروبي يعكس تحوّلاً في الإدراك الدولي، خاصة في ظل تصاعد إدراك تداعيات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وتابع: هذا التحول لا يقتصر على الأطراف المباشرة، بل تمتد لتؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، بل وعلى المستوى العالمي أيضًا".