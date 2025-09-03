قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنظير وفزلكة على أعلى مستوى| مي عمر تشن هجومًا علي أحد زملائها بالوسط الفن.. فماذا حدث؟
«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»
ما الدليل على مشروعية الاحتفال بـ المولد النبوي؟.. الإفتاء ترد
ناقد رياضي: الأهلي يعاني دفاعيًا.. والزمالك فقد مكاسبه بعد السقوط أمام دجلة
نجم الأهلي السابق يرشح هذا المدرب لخلافة فيريرا
مصر تحظر استيراد مستحضرات التجميل المحتوية على مادة «TPO» استجابة لتحذيرات أوروبية|فيديو
طهران: أوروبا فقدت أهلية الوساطة في الملف النووي.. ومستعدون لمواجهة التحديات
لأول مرة.. وزير الصحة يكشف تفاصيل أزمة وفاة عبير الأباصيري| شاهد
لو مستشفى طلب فلوس للطوارئ بلغ فورًا على 105
ارتفاع الأدنى للأجور.. بشرى للقطاع الخاص بعد تطبيق قانون العمل الجديد
ترامب يعلن نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية إلى ألاباما بدلا من كولورادو
مدبولي يرسم ملامح المرحلة المقبلة.. استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار ورؤية اقتصادية حتى 2030
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص عربة رياضية كاملة التجهيزات من جيلي.. محطات مهمة في حياة فرديناند بورشه مصمم فولكس فاجن بيتل

يضم سوق السيارات المصري للسيارات المستعملة، عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، منها فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئات الرياضية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية، واختلاف القدرات الفنية والتقنية.

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فرديناند بورشه هو مهندس سيارات ومخترع نمساوي ألماني شهير، ويعرف بأنه مصمم سيارة فولكس فاجن بيتل ومؤسس علامة بورشه التجارية، واشتهر بتطوير أول سيارة هجينة، وابتكار أول سيارة رباعية الدفع، وساهم في تصميم دبابات عسكرية متقدمة خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك أدى إلى تورطه مع النظام النازي، على الرغم من إطلاق سراحه لاحقًا.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

روبي

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

المستشار هشام فؤاد والمهندس ممدوح رسلان

رسميا.. الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بـ شركة مياه الشرب

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

الراحل وائل الإبراشي وأرملته

ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

جوميز

الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز

مصادر طبية بقطاع غزة: استشهاد 112 شخصا منذ فجر اليوم

مصادر طبية بقطاع غزة: استشهاد 112 شخصا منذ فجر اليوم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ماكرون: حركة الاعتراف بدولة فلسطين لن يُوقفها أي هجوم أو محاولة لضم الأراضي

حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين

نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بموقف فرنسا بشأن ضرورة مشاركة الفلسطينيين بمؤتمر نيويورك

بعد كارثة إسراء عروس حلوان.. اعرف مخاطر الحقن التجميلية في المراكز غير المختصة

ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

ماذا يحدث لسكر الدم عند شرب منقوع القرنفل يومياً؟

لا تتوقعه.. مشروب يحمي من الشلل الرعاش والخرف والسكر

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

فيلم 7 do

7Dogs يحطم أرقام جيمس بوند ويدخل جينيس كأضخم انفجار سينمائي

فرح مينا مسعود

احتفال ​ثلاثة أيام.. حكاية جواز مينا مسعود وإيميلي شاه

احمد العطار وابنته فى احدث اغانيه

بعد فترة غياب.. أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته لأول مرة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

