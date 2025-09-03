أخبار السيارات| أرخص عربة رياضية كاملة التجهيزات من جيلي.. محطات مهمة في حياة فرديناند بورشه مصمم فولكس فاجن بيتل

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

يضم سوق السيارات المصري للسيارات المستعملة، عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، منها فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئات الرياضية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية، واختلاف القدرات الفنية والتقنية.

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فرديناند بورشه هو مهندس سيارات ومخترع نمساوي ألماني شهير، ويعرف بأنه مصمم سيارة فولكس فاجن بيتل ومؤسس علامة بورشه التجارية، واشتهر بتطوير أول سيارة هجينة، وابتكار أول سيارة رباعية الدفع، وساهم في تصميم دبابات عسكرية متقدمة خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك أدى إلى تورطه مع النظام النازي، على الرغم من إطلاق سراحه لاحقًا.