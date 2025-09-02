الزراعة: ما تم ضخه من الأسمدة المدعمة للمزارعين بلغ نحو 18 مليون شيكارة

أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأسمدة بوزارة الزراعة، أن ما تم ضخه من الأسمدة المدعمة للمزارعين عبر قطاعات التوزيع الأربعة بلغ نحو 18 مليون شيكارة، أي ما يعادل 900 ألف طن، تم سحبها من مصانع إنتاج الأسمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقال في مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ، إن هذه الكميات تأتي إلى جانب الأرصدة المتوفرة منذ الموسم الشتوي في عدد من المصانع، منها: أبو قير، الإسكندرية، البُصرية، سيناء، حلوان، وشركة النصر، موضحًا أن هذه الكميات تمثل حوالي 80% من إجمالي احتياجات الموسم الصيفي.

وأشار إلى أن وزير الزراعة شدد على الاستمرار في ضخ الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية، والبالغ عددها 6 آلاف جمعية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه النقاط يتم التحكم فيها إلكترونيًا باستخدام أجهزة "تابلت" ضمن منظومة محكمة لتداول الأسمدة المدعمة.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على تتبع حركة الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية من خلال "كارت ممغنط" يُحمَّل عليه الشحن، ويتم الصرف وفق برامج محددة بدقة وطبقًا للاحتياجات الفعلية للمزارعين في المحافظات، بما يضمن الرقابة الكاملة وتوزيع الأسمدة بشكل عادل.