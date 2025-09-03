ترامادول وكبتاجون.. الداخلية تضبط صفقة أقراص مخدرة بربع مليار جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بالشرقية، تقدر قيمتها المالية بحوالى 240 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمواد المستخدمة فى إعادة تدويرها تمهيداً للإتجار بها، متخذين من أحد العقارات كائن بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (370 ألف قرص مخدر لعقارى "الترامادول ، الكبتاجون" –325 كيلو جرام من مسحوق "الترامادول، الكبتاجون" المخدرين - 325 كيلو جرام من المواد الخام - الأدوات والمعدات "المستخدمة فى إعادة تدوير الأقراص المخدرة").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (240 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.