إعانة عاجلة لأسرة مهندس المتوفي أثناء مواجهة التعديات على الأراضي في قنا

نعى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، المهندس خالد محمود محمد، المشرف الزراعي بالجمعية التعاونية بقرية المراشدة بمركز الوقف محافظة قنا، الذي توفي أثناء مشاركته في حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا مساندة النقابة لأسرته وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لإسرة المهندس الزراعي، مؤكدا تكليف نقيب الزراعيين في فرع قنا بصرفة إعانة عاجلة لإسرة المتوفي.



كما وجه «خليفة» بمنح أسرة المهندس الزراعي إعانة عاجلة قدرها 10 آلاف جنيه، في إطار الدور الاجتماعي لنقابة المهن الزراعيين لمساندة أعضاءها من المهندسين الزراعيين بمختلف المحافظات ودعم دور المهندسين أثناء تأدية واجباتهم لخدمة القطاع الزراعي.



وأوضح نقيب الزراعيين، أهمية دور الجهات المعنية والأمنية في ملاحقة الجناة، دعما لجهود المهندسين الزراعيين في تأدية واجباتهم في حماية الرقعة الزراعية من مخاطر الإستنزاف الناتج عن التعديات علي الأراضي الزراعية والذي يشكل تهديدا للأمن الغذائي للدولة المصرية.



وأشار «خليفة»، إلي أن الحدث المأسوي يؤكد ما يقوم به المهندسون الزراعيين في أرجاء الوطن من تنفيذ القانون لحماية الإنتاج الزراعي من مخاطر المخالفات التي تهدد المجتمع، مشيرا إلي دعم الدولة لدور شهداء الواجب من المهندسين الزراعيين تقديرا لهذا الدور علي المستوي الإنساني والإجتماعي والإقتصادي.