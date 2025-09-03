قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
إعانة عاجلة لأسرة مهندس المتوفي أثناء مواجهة التعديات على الأراضي في قنا

نقيب الزراعيين
نقيب الزراعيين
شيماء مجدي

نعى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، المهندس خالد محمود محمد، المشرف الزراعي بالجمعية التعاونية بقرية المراشدة بمركز الوقف محافظة قنا، الذي توفي أثناء مشاركته في حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا مساندة النقابة لأسرته وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لإسرة المهندس الزراعي، مؤكدا تكليف نقيب الزراعيين في فرع قنا بصرفة إعانة عاجلة لإسرة المتوفي.


كما وجه «خليفة» بمنح أسرة المهندس الزراعي إعانة عاجلة قدرها 10 آلاف جنيه، في إطار الدور الاجتماعي لنقابة المهن الزراعيين لمساندة أعضاءها من المهندسين الزراعيين بمختلف المحافظات ودعم دور المهندسين أثناء تأدية واجباتهم لخدمة القطاع الزراعي.


وأوضح نقيب الزراعيين، أهمية دور الجهات المعنية والأمنية في ملاحقة الجناة، دعما لجهود المهندسين الزراعيين في تأدية واجباتهم في حماية الرقعة الزراعية من مخاطر الإستنزاف الناتج عن التعديات علي الأراضي الزراعية والذي يشكل تهديدا للأمن الغذائي للدولة المصرية.


وأشار «خليفة»، إلي أن الحدث المأسوي يؤكد ما يقوم به المهندسون الزراعيين في أرجاء الوطن من تنفيذ القانون لحماية الإنتاج الزراعي من مخاطر المخالفات التي تهدد المجتمع، مشيرا إلي دعم الدولة لدور شهداء الواجب من المهندسين الزراعيين تقديرا لهذا الدور علي المستوي الإنساني والإجتماعي والإقتصادي.

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

