بعد إقالته .. تين هاج يكبد خزينة باير ليفركوزن مبلغا خرافيا

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عن التعويض المالي الذي سيحصل عليه المدرب الهولندي إريك تين هاج بعد إقالته من تدريب باير ليفركوزن.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "مكافأة نهاية الخدمة لإريك تين هاج بعد إقالته من ليفركوزن ستبلغ 6 ملايين يورو".

وأضاف: "6 ملايين يورو مقابل 60 يوم عمل، أي ما يعادل حوالي 100 ألف يورو يوميًا".

وكان باير ليفركوزن أعلن الإثنين الماضي إقالة تين هاج بعد فشل تحقيق الفوز في أول جولتين بمسابقة الدوري الألماني.

وقال ليفركوزن في بيان رسمي : "يعلن النادي انفصاله عن مدربه إريك تين هاج فورا، وسيتولى الجهاز الفني المساعد مسؤولية تدريب الفريق مؤقتا".