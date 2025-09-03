قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
إيزاك يتدرب مع منتخب السويد بعد انتقاله القياسي إلى ليفربول

إيزاك
إيزاك
عاد ألكسندر إيزاك أخيرًا إلى ملعب التدريب بعد انتقاله إلى ليفربول بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني (168.86 مليون دولار) والذي جعله أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد أن أرسله ناديه السابق نيوكاسل يونايتد للتدرب بمفرده بينما كان الغموض يكتنف انتقاله إلى ليفربول، ابتسم إيزاك وضحك أثناء قيامه بالإحماء مع زملائه في منتخب السويد في ستوكهولم قبل مباراتي سلوفينيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم.

لم يكن هناك أي علامات على التعب صباح الثلاثاء، على الرغم من أن الوقت كان قد تجاوز منتصف الليل عندما دخلت السيارة البيضاء التي كانت تقل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بهدوء إلى مرآب السيارات في فندق الفريق في ستوكهولم، لتنتهي بذلك ملحمة طويلة وقصة انتقال أطول.

”هذا ما تريده“، قال زميله المهاجم فيكتور جيوكيريس، الذي مرّ في فترة انتقالات خلال الصيف، للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان مرتاحًا لأن الأمر برمته قد تم حله وأغلقت فترة الانتقالات.

وأضاف: ”إنه ليس أمرًا تريد أن تظل عالقًا فيه إلى الأبد، (اللعب) هو ما نعيش من أجله جميعًا، ونحن نتطلع إلى المباريات التي لدينا الآن“.

وبذل كل من إيساك وجيوكيريس، الذي انتقل من سبورتنج لشبونة إلى أرسنال في صفقة وصلت قيمتها إلى 63 مليون جنيه إسترليني، قصارى جهدهما لإقناع نادييهما السابقين بتحقيق رغبتهما في الانتقال، مما أثار رفض جماهيرهما السابقة واتهامات بأن اللاعبين يتمتعان بسلطة كبيرة.

ومع ذلك، رفض جيوكيريس هذه الفكرة.

وتابع: “أعتقد أن الأندية لديها أكبر قدر من السلطة، عندما يكون اللاعب غير مرغوب فيه في النادي، فالأمر عكس ذلك تمامًا. ليس لديه أي سلطة، ويمكن للنادي أن يفعل ما يريد".

وتمتلك السويد الآن رفاهية وجود اثنين من أفضل المهاجمين في العالم عندما تبدأ مشوارها في تصفيات كأس العالم خارج أرضها أمام سلوفينيا يوم الجمعة.

وعلى الرغم من أنه رفض الخوض في تفاصيل حول كيفية استخدام إيزاك، إلا أن مدرب السويد جون دال توماسون قال إنه يمكن أن يكون ”مغيرًا للمباراة“.

ومهما حدث، يتطلع جيوكيريس إلى التعاون مع اللاعب رقم تسعة الجديد في ليفربول مرة أخرى.

واختتم: "لقد لعبنا بضع مباريات معًا وشعرنا بشعور جيد جدًا في تلك المباريات. لقد سجل هو وسجلت وسجلت أنا وصنعنا بعضنا البعض، لذلك أعتقد أنه من الجيد أن نستمر على هذا الطريق".

