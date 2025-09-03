القبض على شخص تعدى على مالك معرض سيارات بسلاح ناري بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر محدثاً إصابته بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العبور بالقليوبية من أحد الأشخاص "مالك معرض سيارات"مصاب برش خرطوش بالصدر، بتضرره من آخر لقيامه بتأجير سيارة من المعرض ملكه، ولدى حضوره لتسليم السيارة نشبت بينهما مشاجرة تعدى خلالها عليه الأخير بإطلاق عيار نارى تجاهه من فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابته وفر هارباً.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "له معلومات جنائية" وبحوزته (السلاح النارى المستخدم فى التعدى – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.