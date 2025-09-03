قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
حوادث

القبض على شخص تعدى على مالك معرض سيارات بسلاح ناري بالقليوبية

المتهم
المتهم
كتب – مصطفى الرماح :

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر محدثاً إصابته بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العبور بالقليوبية من أحد الأشخاص "مالك معرض سيارات"مصاب برش خرطوش بالصدر، بتضرره من آخر لقيامه بتأجير سيارة من المعرض ملكه، ولدى حضوره لتسليم السيارة نشبت بينهما مشاجرة تعدى خلالها عليه الأخير بإطلاق عيار نارى تجاهه من فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابته وفر هارباً.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "له معلومات جنائية" وبحوزته (السلاح النارى المستخدم فى التعدى – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القليوبية قسم شرطة أول العبور اخبار الحوادث أعيرة نارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد