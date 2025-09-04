أبرز مباريات اليوم الخميس 4-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 4-9-2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة إسبانيا مع بلغاريا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
تشاد X غانا – 4 مساء
مدغشقر X جمهورية أفريقيا الوسطي – 7 مساء
ساو تومي وبرينسيب X إيكواتوريال جوينيا – 7 مساء
موريشيوس X الرأس الأخضر – 7 مساء
أنجولا X ليبيا – 7 مساء
غينيا بيساو X سيراليون – 7 مساء
مالي X جزر القمر – 10 مساء
تونس X ليبيريا – 10 مساء
الكاميرون X إسواتيني – 10 مساء
الجزائر X بوتسوانا – 10 مساء
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026
كازاخستان X ويلز – 5 مساء
ليتوانيا X مالطا – 7 مساء
جورجيا X تركيا – 7 مساء
ليشتنشتاين X بلجيكا – 9.45 مساء
هولندا X بولندا – 9.45 مساء
بلغاريا X إسبانيا – 9.45 مساء
سلوفاكيا X ألمانيا – 9.45 مساء
لوكسمبورج X إيرلندا الشمالية – 9.45 مساء
مواعيد مباريات ودية دولية
الإمارات X سوريا – 1 ظهرا
ماليزيا X سنغافورة – 4 مساء
السعودية X مقدونيا الشمالية – 6 مساء
النرويج X فنلندا – 7 مساء
جبل طارق X ألبانيا – 7 مساء
روسيا X الأردن – 8 مساء
مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026
كولومبيا X بوليفيا – 2.30 فجر الجمعة
باراجواي X الإكوادور – 2.30 فجر الجمعة
الأرجنتين X فنزويلا – 2.30 فجر الجمعة
أوروجواي X بيرو – 2.30 فجر الجمعة
البرازيل X تشيلي – 3.30 فجر الجمعة