عماد النحاس يرغب في عودة احمد عبد القادر للتدريبات الجماعية .. تفاصيل
غرف عمليات مجهزة ومعدات طبية وأدوية تدخل لأول مرة غزة
إسرائيل ترفض دخول 430 صنفاً غذائيا ودوائياً إلى قطاع غزة
مولد النبي اليوم.. هذا الدعاء يفتح لك أبواب السماء فردده إلى المغرب
64 حالة وفاة وتدمير أكثر من 2000 مبني ..نتائج كارثية لأمطار السودان || تفاصيل
أمطار رعدية ورياح نشطة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم
حلم المونديال.. موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
إحرام النساء للعمرة.. الأحكام والخطوات والمبطلات
موسكو تنفي اتهامات التشويش على طائرة فون دير لاين وتصفها بـ"حملة لتشويه روسيا"
عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن
اليوم.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
هل تم فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025؟
رياضة

أبرز مباريات اليوم الخميس 4-9-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الخميس 4-9-2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة إسبانيا مع بلغاريا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026


مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026


تشاد X غانا – 4 مساء


مدغشقر X جمهورية أفريقيا الوسطي – 7 مساء

ساو تومي وبرينسيب X إيكواتوريال جوينيا – 7 مساء

موريشيوس X الرأس الأخضر – 7 مساء

أنجولا X ليبيا – 7 مساء

غينيا بيساو X سيراليون – 7 مساء

مالي X جزر القمر – 10 مساء

تونس X ليبيريا – 10 مساء

الكاميرون X إسواتيني – 10 مساء

الجزائر X بوتسوانا – 10 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026

كازاخستان X ويلز – 5 مساء

ليتوانيا X مالطا – 7 مساء

جورجيا X تركيا – 7 مساء

ليشتنشتاين X بلجيكا – 9.45 مساء

هولندا X بولندا – 9.45 مساء

بلغاريا X إسبانيا – 9.45 مساء

سلوفاكيا X ألمانيا – 9.45 مساء

لوكسمبورج X إيرلندا الشمالية – 9.45 مساء

مواعيد مباريات ودية دولية

الإمارات X سوريا – 1 ظهرا

ماليزيا X سنغافورة – 4 مساء

السعودية X مقدونيا الشمالية – 6 مساء

النرويج X فنلندا – 7 مساء

جبل طارق X ألبانيا – 7 مساء

روسيا X الأردن – 8 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026
 

كولومبيا X بوليفيا – 2.30 فجر الجمعة

باراجواي X الإكوادور – 2.30 فجر الجمعة

الأرجنتين X فنزويلا – 2.30 فجر الجمعة

أوروجواي X بيرو – 2.30 فجر الجمعة

البرازيل X تشيلي – 3.30 فجر الجمعة

مباريات امم اوروبا كاس العالم

