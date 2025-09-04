أبرز مباريات اليوم الخميس 4-9-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 4-9-2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة إسبانيا مع بلغاريا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026



مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026



تشاد X غانا – 4 مساء



مدغشقر X جمهورية أفريقيا الوسطي – 7 مساء

ساو تومي وبرينسيب X إيكواتوريال جوينيا – 7 مساء

موريشيوس X الرأس الأخضر – 7 مساء

أنجولا X ليبيا – 7 مساء

غينيا بيساو X سيراليون – 7 مساء

مالي X جزر القمر – 10 مساء

تونس X ليبيريا – 10 مساء

الكاميرون X إسواتيني – 10 مساء

الجزائر X بوتسوانا – 10 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026



كازاخستان X ويلز – 5 مساء

ليتوانيا X مالطا – 7 مساء

جورجيا X تركيا – 7 مساء

ليشتنشتاين X بلجيكا – 9.45 مساء

هولندا X بولندا – 9.45 مساء

بلغاريا X إسبانيا – 9.45 مساء

سلوفاكيا X ألمانيا – 9.45 مساء

لوكسمبورج X إيرلندا الشمالية – 9.45 مساء

مواعيد مباريات ودية دولية



الإمارات X سوريا – 1 ظهرا

ماليزيا X سنغافورة – 4 مساء

السعودية X مقدونيا الشمالية – 6 مساء

النرويج X فنلندا – 7 مساء

جبل طارق X ألبانيا – 7 مساء

روسيا X الأردن – 8 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026



كولومبيا X بوليفيا – 2.30 فجر الجمعة

باراجواي X الإكوادور – 2.30 فجر الجمعة

الأرجنتين X فنزويلا – 2.30 فجر الجمعة

أوروجواي X بيرو – 2.30 فجر الجمعة

البرازيل X تشيلي – 3.30 فجر الجمعة