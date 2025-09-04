تقدمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم /الخميس/، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري الكريم، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، أعادها الله على شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات.
الخارجية تهنىء الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
تقدمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم /الخميس/، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري الكريم، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، أعادها الله على شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات.