الخارجية تهنىء الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

أ ش أ

تقدمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم /الخميس/، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب المصري الكريم، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، أعادها الله على شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات.

