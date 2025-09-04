البحر المتوهج.. ظاهرة غامضة حيرت العلماء 4 قرون .. ما التفسير العلمي ؟

منذ مئات السنين، تناقل البحارة روايات عن بحار تُضيء ليلا بضوء غامض يمكنهم من القراءة فوق سطح السفينة، في مشهد أقرب للأساطير.

ظاهرة غامضة حيرت العلماء 4 قرون

واليوم، تتحول هذه الحكايات إلى واقع علمي بعدما بدأت خيوط هذا اللغز تتكشف عبر دراسات حديثة ورصد فضائي متطور.

يطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم "البحار اللبنية"، حيث يكسو ضوء حليبي باهت مساحات شاسعة من المياه قد تصل إلى 100 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة كوريا الجنوبية، وهو توهج يمكن رصده حتى من الفضاء، وفق موقع Eco Portal.

الباحث جاستن هدسون من جامعة ولاية كولورادو أوضح أنه جمع أكثر من 400 حالة موثقة لظهور هذه الظاهرة في قاعدة بيانات جديدة، مؤكداً أن هذا الجهد قد يتيح مستقبلاً توجيه السفن مباشرة إلى مواقع التوهج لدراستها عن قرب.

البكتيريا وراء السر

التفسير العلمي الأبرز يرجح أن مصدر هذا التوهج يعود إلى تركيزات عالية من بكتيريا بحرية تعرف باسم Vibrio harveyi.

وعلى عكس العوالق النباتية التي تضيء عند تحريك المياه، فإن هذه البكتيريا تُشع ضوءاً ثابتاً قد تستخدمه لجذب الأسماك لابتلاعها، ما يضمن بقاءها داخل أجهزتها الهضمية.

ورغم ذلك، لا يزال الغموض يكتنف أسباب التوهج الكثيف لهذه البكتيريا، وما إذا كان انعكاساً لصحة النظام البيئي أو إشارة إلى تدهوره.

ظاهرة البحر المتوهج بين الأسطورة والعلم

بحسب شهادات البحارة، يشبه هذا الضوء الباهت توهج النجوم البلاستيكية في غرف الأطفال، حتى إن بعضهم أكد قدرته على القراءة ليلاً من دون أي مصدر إنارة آخر.

ورغم ندرة حدوثها، يرجح العلماء أن "البحار اللبنية" قد تكون أكثر شيوعا مما يعتقد، لكنها تحتاج إلى ظروف بيئية دقيقة للغاية لظهورها.