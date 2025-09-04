رسميا.. المستشار مجدي البري يفوز بعضوية مجلس الشيوخ عن الغربية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قبل قليل فوز المستشار مجدي السيد عبد الله البري، مرشح حزب مستقبل وطن "فردي"، بعضوية مجلس الشيوخ لعام 2025، بعد حصوله على 217 ألفًا و139 صوتًا في جولة الإعادة بدائرة محافظة الغربية.

وقد أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية خلال المؤتمر الذي يعقد حالياً بمقر الهيئة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وسط أجواء من الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وفي كلمته بعد إعلان فوزه، توجه المستشار مجدي البري برسالة شكر إلى الناخبين قائلاً: "أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل مواطن ومواطنة وثق بي ومنحني شرف تمثيلهم في مجلس الشيوخ، هذه الثقة الغالية هي حافز لي للعمل بجدية وإخلاص لخدمة أبناء محافظة الغربية وكل المصريين، وسأبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظنكم، حاملًا صوتكم ومطالبكم في كل جلسة وأمام كل هيئة تشريعية."

ودعا البري، الجميع إلى مواصلة المشاركة السياسية البناءة، فدور المواطن لا يتوقف عند التصويت فقط، بل يمتد إلى متابعة الأداء والمحاسبة، لأن المشاركة الحقيقية هي أساس بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

ويذكر أن المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن.