9 دول تؤكد مشاركتها في بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة بالقاهرة

تلقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر موافقة 9 دول على المشاركة في بطولة أفريقيا للشباب والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتضم قائمة المنتخبات التي أعلنت موافقتها كلاً من، "مصر، نيجيريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، تونس، زيمبابوي، بالإضافة إلي جنوب السودان والتي تشارك لأول مرة في حدث رياضي.

ومن المقرر أن تبدأ الوفود في الوصول إلى القاهرة يوم 11 سبتمبر، فيما يقام حفل افتتاح البطولة يوم 13 من نفس الشهر مع إنطلاق المنافسات، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقد أسند مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة إلى الإعلامية منى عبد الكريم أمين صندوق الاتحاد، كما تقرر إسناد منصب مدير البطولة إلى حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية.

ويرأس بعثة المنتخب المصري في البطولة اللواء خالد أبو زينة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة اقتصار الحضور على حاملي بطاقات الإتحاد ودعوات رسمية لأسرة اللعبة فقط.