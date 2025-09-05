أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية - غزة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 376 شهيدًا، من بينهم 134 طفلًا.

وأشارت الوزارة في بيان لها ؛ إلى أنه ومنذ إعلان (IPC)، سُجّلت 98 حالة وفاة، من بينهم 19 طفلاً.

ويشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تسير نحو مزيد من التدهور الخطير، فالمجاعة باتت وشيكة في المنطقة الوسطى ومحافظة خان يونس، إذا لم يحدث تدخل فوري لتحسين وصول المساعدات الإنسانية.

تحذيرات فلسطينية من تفشي المجاعة في وسط وجنوب قطاع غزة وسط انهيار إنساني شامل

وقال الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل حول انعدام الأمن الغذائي" الصادر عن الأمم المتحدة أشار إلى أن قطاع غزة دخل فعليًا في مرحلة المجاعة، محذرًا من أنها قد تصل إلى المرحلة الخامسة – الأعلى تصنيفًا – بحلول نهاية سبتمبر الجاري، إذا استمرت العراقيل الإسرائيلية أمام دخول المساعدات.

وأوضح أن ما يدخل من مساعدات لا يغطي سوى 10% من احتياجات السكان الفعلية، وأن الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع إدخال المواد الغذائية والطبية الأساسية، بالإضافة إلى مواد النظافة والمستلزمات الصحية.

وأكد الشوا أن الوضع يتدهور بوتيرة متسارعة، مشيرًا إلى أن معظم سكان القطاع، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، يعانون من حالات إعياء وسوء تغذية شديدين، ولا يجدون حتى وجبة واحدة يوميًا تسد الرمق.

ولفت إلى أن معدلات وفيات الأطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية ترتفع، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الطبية، التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاكتظاظ الكبير في المستشفيات، وغياب الطاقة والتجهيزات.