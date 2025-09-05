لأجل غير مسمى.. النادي المصري يقرر إيقاف الحارس يوسف محمد صالح

قرر الكابتن عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين والبراعم بالنادي المصري، إيقاف اللاعب يوسف محمد صالح، حارس مرمى فريق الشباب 2005 بالنادي، عن التدريبات الجماعية مع الفريق، لأجلٍ غير مسمى.

صدر القرار؛ لحين انتهاء التحقيق فيما جرى من أحداث مؤسفة خلال مباراة الفريق أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري.

وجاء هذا القرار، بناء على المذكرة المقدمة من مدرب الفريق الكابتن محمد خليفة، ومدرب حراس المرمى محمد شبارة (بوريو)، والتي تم عرضها على الدكتور أحمد الطحان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على قطاع الناشئين.