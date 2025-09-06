خبير دولي: اعتراف أوروبا بفلسطين ورقة ضغط توقف عدوان غزة

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن اعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية يمثل ورقة ضغط حقيقية على إسرائيل من أجل وقف حرب غزة والدفع باتجاه حل الدولتين واستئناف المفاوضات.



وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنظران إلى هذا الاعتراف باعتباره محاولة لليّ ذراع دولة الاحتلال لفرض قيام الدولة الفلسطينية، وهو ما لا ترغب تل أبيب وواشنطن في القبول به حاليًا.



وتوقع العزبي أن يكون الرد الإسرائيلي المباشر على هذه الخطوة عبر تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية، إلى جانب التوسع العسكري داخل قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن استدعاء جيش الاحتلال لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط يأتي في إطار خطة لاجتياح واسع للقطاع.



وأضاف أن تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تكشف عن بلطجة سياسية وتغول على السيادة المصرية، مؤكدًا أن رد الخارجية المصرية جاء قويًا وحاسمًا برفض أي مخططات للتهجير، وهو ما يدركه نتنياهو جيدًا حين قال إن مصر ستغلق المعبر إذا فُتح لهذا الغرض.



وتابع العزبي أن تقديراته تشير إلى أن نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر ستشهد وقفًا لإطلاق النار، مع دخول هدنة مؤقتة نتيجة استنفاد إسرائيل لكافة خياراتها العسكرية داخل غزة، لافتًا إلى أن الاحتلال لم يعد قادرًا على تحقيق أهداف جديدة سوى البحث عن غطاء أمريكي لإدارة القطاع ضمن مخطط "الريفيرا".



وشدد خبير العلاقات الدولية على أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات عربية مكثفة بقيادة السعودية والإمارات وقطر وبالتنسيق مع مصر، من أجل صياغة موقف عربي موحد يرفض التهجير ويقف في وجه أي محاولات لاقتطاع أجزاء من الضفة أو غزة، مؤكدًا أن الموقف العربي سيكون حاسمًا في مواجهة هذه المخططات.

