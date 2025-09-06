قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قبل انطلاقها الليلة.. رئيس اتحاد الشركات يتابع بروفات حفل افتتاح أولمبياد الدورة 58

قبل انطلاقها الليلة .. رئيس اتحاد الشركات يتابع بروفات حفل افتتاح أولمبياد الدورة ٥٨
قبل انطلاقها الليلة .. رئيس اتحاد الشركات يتابع بروفات حفل افتتاح أولمبياد الدورة ٥٨
محمد الغزاوى

تابع المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح أولمبياد الشركات في دورتها الـ ٥٨ والذي يقام في السابعة مساء اليوم علي ملعب الهوكي بالمدينة الرياضية والذي يحضره د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، ود. محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة عضو مجلس النواب د. عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية د. محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بالوزارة و الاعلامي اشرف محمود سكرتير عام اتحاد الاتحادات النوعية ورئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

وقد أشرف رئيس الاتحاد والمستشار اسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد ود. محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة علي استعدادات تنظيم البطولة. 

وشاهد البروفة النهائية لطابور العرض والأوبريت الغنائي "تحدي وراء تحدي " بحضور الفنان المخرج عمرو عجمي وأطفال فرقته عجميات. 

قبل انطلاقها الليلة  .. رئيس اتحاد الشركات يتابع بروفات حفل افتتاح أولمبياد الدورة ٥٨

واشاد رئيس اتحاد الشركات بروحهم العالية وجهود د. محمود حسن المشرف العام علي المدينة الرياضية ومعاونيه في توفير كافة الإمكانيات لنجاح الحفل ،،، كما اوصي رئيس الاتحاد بتخصيص أماكن لرجال الصحافة والإعلام لتسهيل عملهم  حيث ينقل التليفزيون والاذاعة المصرية و كافة   الصحف والمواقع الإلكترونية والسوشال ميديا وقائع هذا الحدث الهام.

