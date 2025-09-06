الصور الكاملة.. وائل جسار يتألق بحفل عالمي فى ختام صيف العلمين

أحيا النجم اللبناني وائل جسار أضخم ختام لحفلات الساحل الشمالي داخل سكاي العلمين الجديدة، وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية ومواصفات لايف عالمية لوداع صيف 2025.

حضر جسار بصحبة مدير أعماله عبده كساب وبمجرد صعوده على مسرح سكاي تعالت هتافات وصيحات الترحيب.

وحرص جسار في بداية الحفل على تحية الحضور ووجه كلمة شكر لمنظم الحفل لاختياره لإحياء ختام موسم الصيف بـ سكاي، بعد مشاركة كبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العريي طوال موسم الصيف ومنافسته بقوة لكبري المهرجانات الغنائية بالعالم العربي.



وقدم جسار وصلة طربية غلب عليها أغانيه الرومانسية المميزة علي مدى قرابة الساعتين وتفاعل الجمهور مع آدائه الرائع لأغنية "الف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم و "ماتفوتنيش انا وحدي" لسبد مكاوي.

وشارك فى إحياء الحفل الـ dj العالمي مارتن وكان ضمن الحضور المنتج احمد أيوب وفايز اباظة وعدد من المشاهير.

جدير بالذكر أن وائل جسار طرح مؤخرا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "حب زمان" التي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقي وهي كلمات الشاعر أحمد أبو زهرة، ولحن زعيم، وتوزيع موسيقي لـ أحمد علي، وتمزج بين الطابع الرومانسي الكلاسيكي والأسلوب الحديث.