بعد البصق على شخص.. قرار صادم ضد لويس سواريز

قررت لجنة الانضباط بكأس الدوريات الأمريكي، إيقاف الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق إنتر ميامي، لمدة ست مباريات، على خلفية سلوكه في مواجهة سياتل ساوندرز، والتي انتهت بخسارة فريقه بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات دور النهائي.



وقام سواريز – البالغ من العمر 38 عامًا – بالبصق على شخص ما عقب خسارة فريقه إنتر ميامي للقب.



ولن ينطبق الحظر على مباريات الدوري الأمريكي، على الرغم من أنه من المحتمل أن يواجه سواريز عقوبة من ذلك الدوري، كأس الدوري هي مسابقة منفصلة، لذلك لن يتمكن الأوروجوياني من اللعب بها الموسم المقبل.



كما تم إيقاف ستيفن لينهارت، عضو الجهاز الفني لفريق ساوندرز، عن مباريات كأس الدوري المستقبلية لدورهم في المشاجرة التي أعقبت فوز سياتل 3-0، والذي حصل على حظر لمدة خمس مباريات؛ وتوماس أفيليس من إنتر ميامي، الذي حصل على إيقاف لمدة ثلاث مباريات؛ وسيرجيو بوسكيتس، لاعب إنتر ميامي لمباراتين، وسيتم تغريم اللاعبين الأربعة أيضًا.



وكان سواريز قد اعتذر عن الواقعة قائلًا: "حدثت أشياء بعد المباراة مباشرة لم يكن من المفترض أن تحدث، لكن هذا لا يبرر ردة فعلي، لقد كنت مخطئًا، وأنا أندم عليها بشدة، إنها ليست الصورة التي أريد تصويرها، لا لعائلتي التي تعاني بسبب أخطائي، ولا لناديي الذي لا يستحق أن يتأثر بشيء كهذا".