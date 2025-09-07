بأسعار منخفضة.. افتتاح معرض "Back 2 School" بإيبارشية حلوان | صور

افتتح نيافة الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ، أمس، معرض بيع المستلزمات المدرسية "Back 2 School"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بحلوان (مقر المطرانية)، ودير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة التابع للإيبارشية، ويأتي ذلك بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

على مدار يومين

شهد المعرض إقبال كثيف من الأسر من أبناء الإيبارشية في بداية اليوم الأول.

ومن الجدير بالذكر أن المعرض يُقَدِم خصومات كبيرة علي الملابس، والادوات المدرسية، والكُتب الخارجية، كما يُقام المعرض على مدار يومين.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لحرص إيبارشية حلوان على خدمة المجتمع، والوقوف بجانب أبنائها في مختلف احتياجاتهم، لا سيما مع دخول العام الدراسي الجديد، بما يعكس رسالة الكنيسة في تقديم الدعم العملي والإنساني لكل أفرادها.