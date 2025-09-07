قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
برلمان

رئيس سياحة النواب تكشف توصيات اللجنة لإطلاق حملة تسويقية لافتتاح المتحف المصري الكبير

النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قالت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، أن الترويج الفاعل والتسويق المستمر هو أحد أهم أدوات الجذب التي تمثل نسبة تتجاوز الـ80% من نجاح أي حدث  حيث تبرز ما نملكه من مقومات حضارية وتقدم صورة جذابة للمنتج السياحي المصري للأسواق المستهدفة.

وأشارت  في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : أننا طالبنا في لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بإطلاق حملة تسويقية خاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: من وجهة نظرنا كلجنة سياحة بمجلس النواب قدمنا بها توصيات للجهات المعنية التي عقدنا معها اجتماعًا داخل أروقة مجلس النواب يوم ١٠ مارس الماضي بحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحى.

واستطردت: وتضمنت معالم توصياتنا للحملة التسويقية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير ؛ البدء في إطلاق حملة ترويجية ضخمة مبتكرة تعتمد على التوسع في الاعتماد على القنوات الإليكترونية للوصول إلى الفئات المستهدفة من السائحين مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين محركات البحث لضمان ظهور مصر بالشكل المناسب للأهداف التسويقية.

وقالت تتضمن الحملة بدء حملات تسويقية عالمية تشمل التلفزيون، والإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومع قنوات فضائية عالمية للترويج لافتتاح المتحف وابرازه كوجهة سياحية فريدة، وإطلاق تطبيق الكترونى يخدم السائح ويتضمن معلومات عن المتحف والمعروضات.

واستطردت: وتشمل الحملة أيضًا ضرورة التواصل مع غرفة المنشآت الفندقية، والقطاع الخاص لوضع حملات ترويجية وتسويقية تتضمن شاشات وبانرات تعرض صور عن المتحف وموعد افتتاحه، على أن تكون بشكل واضح في الفنادق والمنتجعات السياحية.

واختتمت: تتضمن الحملة أيضًا التنسيق مع وزارة الطيران المدني لإطلاق حزمة من البرامج التحفيزية لشركات الطيران خلال فترة افتتاح المتحف المصري الكبير واستغلال هذا الزخم لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وكذلك عرض الافلام الترويجية للمتحف المصري الكبير على الطائرات المصرية، وتحديث المحتوى للموقع الالكتروني للمتحف المصري الكبير بحيث يتضمن عرض وأفلام لما يحتويه المتحف من أجنحة ومعروضات أثرية تعبر عن الحضارة المصرية القديمة.

وكان قد قال فارس حسني ،أمين عام نقابة السياحيين مصر ، إنه التحديات والتغييرات الجيوسياسية بالمنطقة  تستعد مصر لافتتاح اكبر متحف في العالم المتحف المصري الكبير .

و اجتمع حمدي عز النقيب العام للسياحيين مصر في اجتماعه الشهري بمجلس إدارته بتوجيه الاستعدادات اللازمة واللجان النوعية والفرعية وممثلين النقابة المهنية للسياحيين مصر بالدول العربية والإفريقية والأجنبية أيضا عبر المنصات الرقمية والفيديو كنفرانس بالتواصل مع الجالية المصرية بالخارج لترويج وتنشيط السياحة في من خلال إطلاق مبادرة " انت مصر".

مبادرة انت مصر 

من ناحية أخرى تواصل الممثل المصري في ليتوانيا بالتنسيق مع الجالية المصرية بالدول الأوروبية من خلال برامج متعددة سياحيه لإظهار جمال المتحف المصري الكبير ووجه عز النقيب العام للسياحيين بممثلي النقابة المهنية للسياحيين لدعم قطاع السياحة في مصر وخلف القيادة السياسية والتنفيذية بقيادة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقال عماد حمدي الشماع عضو مجلس إدارة نقابة السياحيين مصر أن هناك خطط وبرامج ترويجية عالمية لإظهار جمال مصر من خلال 43 متحف أثري وسياحي 2160 موقع أثري و30 محمية طبيعية وأيضا انتظار اختيار شعار اليوم العالمي للسياحة تزامناً لهذا الشهر والحث علي الارتقاء بمستوى الخدمات واستقبال السائحين الأجانب لمصر.

