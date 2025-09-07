قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد افتتاح أولمبياد الشركات.. السكر للصناعات تتصدر مسابقة سباحة المسافات الطويلة

بعد افتتاح أولمبياد الشركات أمس السكر للصناعات يتصدر مسابقة السباحة للمسافات الطويلة
بعد افتتاح أولمبياد الشركات أمس السكر للصناعات يتصدر مسابقة السباحة للمسافات الطويلة
محمد الغزاوى

انطلقت أمس فعاليات أولمبياد الشركات في نسختها الـ ٥٨ تحت رعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد افتتاح البطولة رسميا بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة

شهد نادي الدنفاه التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية منافسات مسابقة السباحة للمسافات الطويلة و قام اللواء أشرف عماره نائب رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الاحمر  بتسليم كؤوس وميداليات علي الفرق الفائزة في مسابقة السباحة للمسافات الطويلة في حفل توزيع حضره اللواء إيهاب مصطفى مقرر ألعاب الماء بالاتحاد المصري و النائبة داليا سعد عضو مجلس الشيوخ ومقررا اللعبه بالاتحاد والمهندس احمد اسامه رئيس اللجنه الرياضيه بهيئة قناة السويس

مسابقة السباحة للمسافات الطويلة 

ووجه عمارة الشكر للفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس نيابة عن المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات و مجلس إدارة الاتحاد لاستضافة أندية قناة السويس البحرية لفعاليات المسابقة وعلي دعمه الكبير للأنشطة والفعاليات الرياضية والتي تقام ضمن منافسات اولمبياد الشركات تحت رعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والرياضية

وأضاف عمارة أن البطولة شهدت ختام مسابقات السباحة للمسافات الطويلة لكافة الاعمار السنية والتي شارك فيها عدد من الفرق الرياضية للشركات في أجواء مليئة بالتنافس الشريف والروح الرياضية

واعلن أيمن سمير نائب مقرر مسابقة السباحة أن الفرق الثلاثة الفائزة  حيث فاز بدرع العمومي رجال فريق السكر للصناعات وجاء فريق هيئة قناة السويس في المركز الثاني بينما جاءت كهرباء القناة في المركز الثالث وفي مرحلة الرواد فازيت أيضا السكر للصناعات بالمركز الأول وجاء بنك مصر في المركز الثاني وهيئة قناة السويس في المركز الثالث.

بورسعيد محافظة بورسعيد قناة السويس السكر للصناعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

حفل مي فاروق ومدحت صالح

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

خبير تغذية يكشف عن اهمية تناول البيض فى الفطور

خبير تغذية يكشف عن أهمية تناول البيض فى الفطور

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد