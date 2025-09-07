بعد افتتاح أولمبياد الشركات.. السكر للصناعات تتصدر مسابقة سباحة المسافات الطويلة

انطلقت أمس فعاليات أولمبياد الشركات في نسختها الـ ٥٨ تحت رعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد افتتاح البطولة رسميا بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة

شهد نادي الدنفاه التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية منافسات مسابقة السباحة للمسافات الطويلة و قام اللواء أشرف عماره نائب رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الاحمر بتسليم كؤوس وميداليات علي الفرق الفائزة في مسابقة السباحة للمسافات الطويلة في حفل توزيع حضره اللواء إيهاب مصطفى مقرر ألعاب الماء بالاتحاد المصري و النائبة داليا سعد عضو مجلس الشيوخ ومقررا اللعبه بالاتحاد والمهندس احمد اسامه رئيس اللجنه الرياضيه بهيئة قناة السويس

مسابقة السباحة للمسافات الطويلة

ووجه عمارة الشكر للفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس نيابة عن المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري للشركات و مجلس إدارة الاتحاد لاستضافة أندية قناة السويس البحرية لفعاليات المسابقة وعلي دعمه الكبير للأنشطة والفعاليات الرياضية والتي تقام ضمن منافسات اولمبياد الشركات تحت رعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والرياضية

وأضاف عمارة أن البطولة شهدت ختام مسابقات السباحة للمسافات الطويلة لكافة الاعمار السنية والتي شارك فيها عدد من الفرق الرياضية للشركات في أجواء مليئة بالتنافس الشريف والروح الرياضية

واعلن أيمن سمير نائب مقرر مسابقة السباحة أن الفرق الثلاثة الفائزة حيث فاز بدرع العمومي رجال فريق السكر للصناعات وجاء فريق هيئة قناة السويس في المركز الثاني بينما جاءت كهرباء القناة في المركز الثالث وفي مرحلة الرواد فازيت أيضا السكر للصناعات بالمركز الأول وجاء بنك مصر في المركز الثاني وهيئة قناة السويس في المركز الثالث.