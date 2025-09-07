جيش الاحتلال: الحوثيون نفذوا 6 هجمات ناجحة على الأراضي الإسرائيلية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إذاعة جيش الاحتلال" أن الحوثيين نفذوا 6 هجمات ناجحة على الأراضي الإسرائيلية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة حوثية مسيرة أطلقت من اليمن أصابت بشكل مباشر صالة الركاب في مطار رامون جنوب البلاد، ما أدى إلى أضرار مادية وإغلاق فوري للمجال الجوي فوق المطار.

كما أشار جيش الاحتلال إلى اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أخرى في سماء الجنوب، فيما سقطت طائرتان قبل دخول الأجواء الإسرائيلية.

وأفادت هيئة المطارات الإسرائيلية بإغلاق مطار رامون مؤقتا أمام حركة الإقلاع والهبوط، مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق بئر ميلكا، وخيمين، ونيتسانا، وقادش برنيع في النقب، تحسبًا لأي تهديدات إضافية.