مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
خالد عبد الغفار: ندرس إنشاء وحدة لزراعة النخاع ومستشفى للصحة النفسية بقنا

عبدالصمد ماهر

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بدراسة إمكانية إنشاء وحدة لزراعة النخاع بمركز أورام قنا، ووضع تصور متكامل لإقامة مستشفى متخصص للصحة النفسية بالمحافظة.

‎جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الإثنين، بمحافظتي الأقصر وقنا، يرافقه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، ورصد التحديات، وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

مركز أورام قنا 

‎ أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن مركز أورام قنا يضم 72 سريرًا (64 سرير إقامة، 8 أسرة رعاية مركزة)، و33 كرسيًا للعلاج الكيماوي، و4 غرف عمليات، و4 أسرة طوارئ، بالإضافة إلى 12 عيادة خارجية، ويقدم المركز خدماته في تخصصات متنوعة تشمل جراحة الأورام، أورام الأطفال، أورام الدم، العلاج الإشعاعي، والأشعة التخصصية، إلى جانب معملي الباثولوجي والإكلينيكي، حيث تفقد الوزير وحدات الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي، العلاج الإشعاعي، والمعجل الخطي، التي تستقبل حوالي 50 حالة يوميًا.

‎ 

وقال «عبدالغفار» إن الجولة تضمن تفقد مشروع تطوير مستشفى التأمين الصحي بقنا، الذي يضم 64 سريرًا (49 إقامة، 8 رعاية مركزة، 7 حضانات) حيث وجه الوزير بدراسة نقل مرضى الغسيل الكلوي إلى منشأة أخرى لضمان استمرارية خدماتهم، مع وضع جدول زمني محدث لتسريع أعمال التطوير، مضيفا أن الوزير تفقد قطعة أرض مقترحة لإنشاء مستشفى للصحة النفسية بقنا، وأشاد بموقعها المتميز، موجهًا بوضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع.

‎رافق الوزير في جولته الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد صادق، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا.

