قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار يلتقى المفوض الأوروبي للتجارة لبحث تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
ولاء عبد الكريم

‏في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ماروس سيفكوفيتش المفوض الأوروبي للتجارة، حيث تناول اللقاء الموضوعات المتعلقة بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والإتحاد الأوروبي، وسبل إحداث توازن في المبادرات التجارية بين الجانبين، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 وأكد الوزير أهمية مضاعفة أرقام التجارة بين مصر والإتحاد الأوروبي من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة وجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر وتوطين الصناعات الأوروبية، للإستفادة من المميزات التي يتيحها السوق المصري والتى تشمل انخفاض تكلفة الأعمال و توافر العمالة المدربة الماهرة، بالإضافة إلى تنافسية أسعار الطاقة والعمالة .

كما استعرض الخطيب الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الأعمال و تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة في مصر و تقليل زمن الإفراج الجمركي ،كما استعرض كافة الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والاستثمارات التي نفذتها الدولة المصرية في مجال البنية الأساسية وكذا في مجال الموانئ والتي جعلت السوق المصري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.

وأشار الوزير إلى تطلع الجانب المصري لمضاعفة أرقام التبادل التجاري من خلال تعزيز الاستثمار المشترك وتوطين الصناعات الأوروبية في مصر.

كما أشار الخطيب إلى أهم القطاعات الاستثمارية التي تستهدف مصر جذبها من الإتحاد الأوروبي والتي تشمل مصانع ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، وكذلك مكونات محطات تحلية المياه وهذه القطاعات مرتبطة بمجال الطاقة المتجددة، إلى جانب الاستثمار في مجال إنشاء الشبكات الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب الاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، وكذا الاستثمار في مجالات الابتكار والبرمجة حيث يعمل آلاف الشباب المصري في الشركات الأوروبية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذا الشركات الناشئة.

وأكد الوزير اهتمام مصر ببدء المناقشات والمفاوضات حول اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام sifa لتوفير إطار تشريعي وقانوني يسهم في جذب الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر، حيث رحب المفوض الأوروبي باهتمام مصر بهذه الاتفاقية واستعداد الجانب الأوروبي لبدء المفاوضات بين الجانبين.

 و تناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بالفعالية الاقتصادية التى ستقام على هامش القمة المصرية الأوروبية المزمع عقدها خلال شهر أكتوبر القادم والمجالات والمحاور التي من المتوقع أن تتناولها، كذلك تم استعراض التطورات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

كما تناول الإجتماع التشريعات الجديدة التي قام بها الإتحاد الأوروبي مثل آلية تعديل حدود الكربون، بالإضافة إلى موضوع التشريعات الخاصة بإزالة الغابات والصفقة الأوروبية الخضراء وما تفرضه من تحديات على التبادل التجاري، وأهمية التعاون بين الجانبين في هذا المجال بما يسهم في دعم وتنمية التبادل التجاري وتقديم الدعم الفني إلى الجانب المصري، وفي هذا الإطار أكد المفوض الأوروبي للتجارة أن الاتحاد الأوروبي يقوم من جانبه بالعمل على تبسيط الإجراءات بحيث تكون ميسرة وقابلة للتنفيذ .

ومن جانبه اشاد السيد ماروس سيفكوفيتش المفوض الأوروبي للتجارة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تسهيل مناخ الأعمال في مصر ، مؤكدا أهمية مصر كشريك تجاري وشريك استثماري مع الإتحاد الأوروبي .

وأضاف أن مصر تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للإتحاد الأوروبي حيث يتم النظر إلى السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق في المنطقة، وذلك لاعتبارات الموقع والاعتبارات الجيوسياسية.

حضر اللقاء السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الإتحاد الأوروبي، والوزير المفوض التجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري في بروكسل، والوزير المفوض التجاري رشا جلال.

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية البلجيكية بروكسل التجارة بين مصر والإتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

الفنان السوري سلوم حداد

محمد علي رزق يرد على سلوم حداد بعد سخريته من الفنانين المصريين

غادة عادل

غادة عادل في أحدث ظهور مع كلابها: دايمًا أثق في الحيوانات

أحمد سعد وياسمين عبد العزيز

أحمد سعد يرقص مع ياسمين عبدالعزيز على أنغام "شفتشي"

بالصور

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد