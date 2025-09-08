إياد الموسمي: الحوثيون ينفذون هجمات شبه يومية بالطائرات المسيّرة دون استخدام الصواريخ الباليستية

قال إياد الموسمي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن جماعة الحوثيين أعلنت عن تنفيذ عملية جديدة ضد أهداف إسرائيلية، هي الثانية خلال 24 ساعة، في تصعيد وصفه بالمستمر والممنهج.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العمليات نُفذت باستخدام الطائرات المسيّرة فقط، دون اللجوء إلى الصواريخ الباليستية، وهو ما أصبح سمةً واضحة للهجمات الحوثية في الآونة الأخيرة.

وتابع، أن هذه العمليات تحوّلت إلى نمط يومي تقريباً منذ عملية الاغتيال التي استهدفت حكومة الجماعة، مشيرًا إلى أن الحوثيين يواصلون إصدار بيانات يومية تؤكد تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة، وتُعلن عن إصابات دقيقة لما وصفتها بأهداف نوعية داخل إسرائيل، وفقاً لما أورده المتحدث العسكري للجماعة.

وأكد، أن الجماعة ربطت استمرار عملياتها العسكرية بموقف إسرائيل من غزة، موضحةً في بياناتها أن الهجمات ستستمر ما لم يتوقف الحصار والعدوان على القطاع.

ولفت، إلى أن الحوثيين يعتبرون عملياتهم ردًّا مباشرًا على اغتيال عدد من قادتهم في ضربات إسرائيلية سابقة، مشدداً على أن هذا التصعيد يأتي ضمن ردٍّ معلن ومباشر على تلك العمليات.