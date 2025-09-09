قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبراء: سفينة على الأرجح وراء قطع كابلات البحر الأحمر وانقطاع الإنترنت
ضابط إسرائيلي ينهى حياته في يوم زفافه والعثور على جثته بمنزله
الهلال الأحمر يدفع بـ2800 طن مساعدات إنسانية وبترولية إلى غزة
وكيل معهد المحاصيل الحقلية: الفلاح هو العمود الفقري للزراعة والأمن الغذائي
تسجيل 6 حالات وفاة بقطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية
أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بسبب لاعب.. شوبير يكشف
بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
محافظات

إقامة 23 معرضًا "أهلاً مدارس" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.. تعرف على أماكنها

معارض اهلا مدارس
معارض اهلا مدارس
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن إقامة 23 معرضًا "أهلاً مدارس" على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن بالإضافة إلى 3 معارض بالمدن الجديدة ليصل إجمالي 26 معرضاً وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح المحافظ أن المعارض مُقامة على مساحة إجمالية تبلغ 6841 مترًا مربعًا وتضم نحو 282 باكية بيعية بمشاركة 243 عارضين بما يتيح تنوعًا في المنتجات المعروضة لتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور وبنسب تخفيضات تتراوح بين ٢٠ الي ٣٠% .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم إقامة 3 معارض رئيسية بالتعاون مع الغرفة التجارية بأحياء العمرانية وإمبابة ومركز البدرشين، إلى جانب 20 معرضًا آخر موزعة على مختلف الأحياء والمراكز والمدن.

في نطاق الأحياء أُقيمت المعارض في عدة مواقع حيوية لضمان سهولة الوصول إليها من قبل المواطنين حيث تم تخصيص معارض في حي بولاق الدكرور بشارع الملك فيصل بجوار البنك الأهلي، وفي حي العجوزة بميدان الكيت كات، وفي حي الدقي بشارع التحرير أمام مترو البحوث، وفي حي الهرم بشارع فيصل محطة حسن محمد، وفي حي الوراق بكورنيش النيل بجوار قسم شرطة الوراق. 
كما شملت المواقع أيضًا سوق الخضار الكائن بشارع ربيع الجيزي وشارع الأهرام بجوار طلعة كوبري الجيزة المعدني بحي جنوب الجيزة، إلى جانب معرض بشارع ترعة الزمر بجوار الشركة الشرقية للدخان بحي العمرانية، وشارع ترسا أمام مسجد عكاشة بحي الطالبية، فضلًا عن معرض خلف صوامع إمبابة بأرض الجمعية امتداد شارع جمال الدين الأفغاني بحي إمبابة، وأخيرًا بشارع حسين مهران أعلى نفق أحمد عرابي بميدان حدائق سفنكس بارك بحي المنيرة الغربية.

أما في نطاق المراكز والمدن فقد تم إقامة معرض بمدينة البدرشين بشارع النيل السعيد وبمركز أوسيم أسفل محور كمال عامر مزلقان اللعبة، وبمدينة منشأة القناطر أمام بنك مصر فرع منشأة القناطر، وبمدينة الحوامدية بشارع متولي شعراوي من مصر أسيوط أمام مجلس المدينة.

كما أُقيمت معارض أخرى بمدينة الصف بجوار محكمة الصف أمام صيدلية الجمهورية وبنك مصر، وبمدينة العياط بشارع شكري القوتلي، وبمدينة كرداسة بشارع المدبح بجوار ديوان مركز ومدينة كرداسة، وبمدينة أبو النمرس بطريق 6 أكتوبر بجوار موقف الأتوبيس، وبقرية القبابات مركز أطفيح بجوار مسجد أبو روق، بالإضافة إلى مدينة الواحات البحرية بمنطقة الباويطي أمام الوحدة المحلية.

بالإضافة إلى 3 معارض بالمدن الجديدة ضمت معرض بجهاز مدينة الشيخ زايد في الحي ال13 أمام مسجد الجامع 6 أ ، ومعرض في جهاز مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي في الساحة المجاورة لصالة حسن مصطفى ، وفي جهاز حدائق أكتوبر بجوار مبني الجهاز بطريق زويل .

وأكد محافظ الجيزة أن تلك المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة مشيدًا بالتعاون المثمر مع الغرفة التجارية ووزاة التموين وكافة الجهات المشاركة في تنظيم المعارض.

كما شدد المحافظ على أنه سيتم متابعة المعارض بشكل يومي من خلال فرق عمل ميدانية للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات المعروضة مع اتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي محاولات للاستغلال أو رفع الأسعار، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر مع استقبال العام الدراسي الجديد.

اهلا مدارس اخبار الجيزة محافظة الجيزة سلع ومستلزمات غذائية

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

