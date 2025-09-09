يطرح العديد من أصحاب العدادات مسبوقة الدفع تساؤلات متكررة حول اختفاء جزء من الرصيد بعد الشحن، حيث يلاحظ المواطنون أن القيمة المدفوعة لا تظهر كاملة عند إدخال الكارت بالعداد.

سبب اختفاء رصيد كارت الكهرباء عند الشحن

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن آلية الخصومات التي تتم بشكل تلقائي من رصيد عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع «أبوكارت» عند شحن الكارت.

وأكد الجهاز، في بيان رسمي عبر صفحته على “فيسبوك”، أن هذه المبالغ لا تخصم بشكل عشوائي وإنما ترتبط بأسباب محددة، أبرزها سداد الأقساط المستحقة على المواطنين نتيجة تركيب عداد جديد أو استبدال العداد التقليدي بعداد مسبق الدفع.

وأوضح أن تكلفة العداد يتم تحصيلها على دفعات شهرية منتظمة قد تمتد حتى عامين، وذلك للتيسير على المواطنين وعدم تحميلهم التكلفة دفعة واحدة.

يأتي ذلك ضمن منظومة محاسبية تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمة وتغطية النفقات التشغيلية، مع تشجيع المشتركين على متابعة استهلاكهم وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع تقوم بخصم مبالغ إضافية بشكل تلقائي عند تجاوز المستهلك حدودا معينة من الاستهلاك الشهري، وفق الشرائح المعتمدة.

وبين الجهاز أن هذه الخصومات ترتبط بفرق الاستهلاك، حيث تبدأ عند تخطي 100 كيلووات/ساعة، إذ يخصم مبلغ 22 جنيها مباشرة من الرصيد.

وفي حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ساعة، يتم خصم 139 جنيها إضافيا، بينما يصل الخصم إلى 270 جنيها عند تعدي الحد الأقصى المقرر البالغ 1000 كيلووات/ساعة.



الأسباب الرئيسية لخصم الرصيد من العداد

1. أقساط تركيب أو استبدال العداد:

في حالة تركيب عداد جديد أو استبدال التقليدي بعداد مسبق الدفع، يتم خصم قسط شهري قد يستمر حتى 24 شهرا، وهو قيمة العداد الفعلية.

2. رسوم خدمة العملاء:

يتم خصم رسوم شهرية تختلف حسب شريحة الاستهلاك، وتتراوح بين 1 جنيه لأقل استهلاك وحتى 40 جنيها للشريحة الأعلى.

3. رسوم المقروء بصفر:

إذا لم يسجل العداد أي استهلاك خلال الشهر، يتم خصم 9 جنيهات نهاية كل شهر حتى في حالة السفر أو غلق العقار.

4. غرامات تجاوز الشرائح:

عند تخطي حدود الاستهلاك المقررة، تخصم مبالغ إضافية بشكل تلقائي:

22 جنيها عند تجاوز 100 كيلووات/ساعة.

139 جنيها عند تجاوز 650 كيلووات/ساعة.

270 جنيها عند تجاوز 1000 كيلووات/ساعة.

شرائح الاستهلاك وأسعار الكهرباء 2025

تطبق وزارة الكهرباء الأسعار التالية للكيلووات/ساعة:

من 0 إلى 50: 0.68 جنيه.

من 51 إلى 100: 0.78 جنيه.

من 101 إلى 200: 0.95 جنيه.

من 201 إلى 350: 1.55 جنيه.

من 351 إلى 650: 1.95 جنيه.

من 651 إلى 1000: 2.10 جنيه.

أكثر من 1000: 2.23 جنيه (ويحاسب كامل الاستهلاك بالسعر الأعلى).

نصائح لتقليل الخصومات

تسعى وزارة الكهرباء لضمان دقة المحاسبة وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، مع تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة، وجاءت النصائح كالتالي:-

متابعة الاستهلاك بشكل دوري عبر شاشة العداد.

ترشيد تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك مثل المكيفات والغسالات.

شحن الكارت قبل نهاية الشهر لتفادي الخصومات الإضافية المفاجئة.

استخدام لمبات وأجهزة موفرة للطاقة لتقليل الأحمال الشهرية.