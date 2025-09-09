استقرار أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، في ظل جهود مكثفة من الجهات المختصة لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

وتحرص المحافظة على إطلاق مبادرات محلية لتخفيف الأعباء عن الأسر، خصوصًا في القرى والمناطق البعيدة.

أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق



اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 77 – 82 جنيهًا

أسعار منتجات الألبان

الجبن الأبيض (1 كجم): 68 – 75 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 44 جنيهًا

أسعار البيض

كرتونة البيض: 120 – 125 جنيهًا



أسعار الزيوت والسمن:

زجاجة زيت (1 لتر): 54 جنيهًا

زجاجة زيت (5 لتر): 305 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 128 جنيهًا

سمن بيضاء (2 كجم): 120 جنيهًا

أسعار السلع الأساسية

كيلو سكر (1 كجم): 19 جنيهًا شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 10 – 13 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 – 35 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

لفة جلاش: 12.5 جنيه

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 232 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

شكارة ملح: 25 جنيهًا

خطط لدعم المنافذ التموينية والمعارض الاستهلاكية

وتواصل المحافظة تنفيذ خطط لدعم المنافذ التموينية والمعارض الاستهلاكية التي توفر السلع بأسعار تنافسية، بجانب تشجيع التعاون مع المزارعين المحليين لضمان توفير الخضر والفاكهة، مما يساعد في استقرار الأسواق وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في الوادي الجديد.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السلع الغذائية، نظرًا لما تمثله من أولوية قصوى لدى المواطنين في ظل التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميًا.

وتحرص الدولة على تعزيز دور المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لتأمين احتياجات الأسر بأسعار تنافسية، بجانب إطلاق مبادرات ومعارض لتخفيف العبء عن محدودي الدخل. كما يجري التعاون مع المزارعين المحليين لتوفير الخضر والفاكهة الطازجة، بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين معيشة المواطن بالواحات، ودعم استقرار المجتمعات البعيدة عن المراكز الحضرية.