أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

ويبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 9 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4183 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4880 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5565 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39040 جنيه.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 9-9-2025.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.29 جنيه للبيع و48.15 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.63 جنيه للبيع، و56.47 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.34 جنيه للبيع، و65.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.87 جنيه للبيع، و12.83 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 158.14 جنيه للبيع، و157.63 جنيه للشراء.



وكشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن هناك تحسنا واضحا في الأحوال الجوية بداية من الأسبوع الحالي، حيث عادت درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضاف أن درجة الحرارة على القاهرة الكبري تصل اليوم إلى 31 و32 درجة، متابعا: هناك تشكل للسحب المنخفضة والمتوسطة على جزء كبير من المحافظات مما يساهم على حجب أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

ولفت إلى أن هناك نسمات رياح خلال فترات الليل، تؤدي إلى تلطيف الأجواء ليلا وتقليل الشعور بارتفاع نسب الرطوبة، منوها بأن التحسن النسبي مستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه مع نهاية الأسبوع ستصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 34 درجة، متسرسلا: الأجواء أصبحت معتدلة إلى بجد كبير خلال فترات الليل المتأخرة.

وشدد على أننا نودع فصل الصيف، ونستقبل فصل الخريف المعروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، منوها بأن هناك فرصا لتساقط الأمطار الخفيفة غير المؤثرة على السواحل الشمالية.