تشكيل بوركينا فاسو أمام مصر في تصفيات كأس العالم.. نجم بيراميدز أساسيا

أعلن براما تراوري، مدرب منتخب بوركينا فاسو، التشكيل الأساسي لمواجهة مصر، اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد إبراهيم بلاتي توريه، نجم نادي بيراميدز، أساسيًا في تشكيل منتخب بوركينا فاسو أمام مصر.

تشكيل بوركينا فاسو

حارس المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: ستيفي ياجو - إدموند تابسوبا - إيسوفو دايو - عيسى كابوري.

الوسط: إبراهيم بلاتي توري - سعيدو سيمبوري - محمد زوجرانا.

خط الهجوم: بيرتراند تراوري - دانجو واتارا - سيرياك إيري كالو.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو، للتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، قبل جولتين من نهاية التصفيات.