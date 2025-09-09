قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تشكيل بوركينا فاسو أمام مصر في تصفيات كأس العالم.. نجم بيراميدز أساسيا

منتخب بوركينا فاسو
منتخب بوركينا فاسو

أعلن براما تراوري، مدرب منتخب بوركينا فاسو، التشكيل الأساسي لمواجهة مصر، اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتواجد إبراهيم بلاتي توريه، نجم نادي بيراميدز، أساسيًا في تشكيل منتخب بوركينا فاسو أمام مصر.

تشكيل بوركينا فاسو

حارس المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: ستيفي ياجو - إدموند تابسوبا - إيسوفو دايو -  عيسى كابوري.

الوسط: إبراهيم بلاتي توري - سعيدو سيمبوري  - محمد زوجرانا.

خط الهجوم: بيرتراند تراوري - دانجو واتارا - سيرياك إيري كالو.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو، للتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، قبل جولتين من نهاية التصفيات.

