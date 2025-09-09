قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
استهداف جوي يثير جدلًا واسعًا.. تفاصيل الهجوم الإسرائيلي السافر على الدوحة | تقرير
بابا الفاتيكان: الهجوم الإسرائيلي في الدوحة حادث خطير للغاية
إنقاذ طفلة حديثة الولادة بمستشفى عزبة البرج
مصر تدين بأشد وأقسى العبارات العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة
إعلام إسرائيلي نقلا عن مصدر أمني: التقديرات الإسرائيلية تشير إلى مقتل 6 من قادة حماس في الدوحة
وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة
البحرين تدين الهجوم الإسرائيلي على قطر وتؤكد تمسكها بمبادئ القانون الدولي
أول رد فعل لـ إيران على استهداف إسرائيل قادة من حماس في قطر
إسرائيل تكشف تفاصيل الضربة ضد قادة حركة "حماس" في الدوحة
رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط
روسيا تهدد باتخاذ تدابير مضادة حال تنامي وجود الناتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: القيمة الحقيقية للجنيه المصري أفضل بكثير من وضعه الحالي.. والدولار سيشهد تراجعا بنهاية 2026

الجنيه والدولار
الجنيه والدولار
محمود محسن

أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، أن هناك  تقديرات تشير إلى إمكانية وصول سعر الدولار إلى 40 جنيه بنهاية عام 2026، وهو ما يتوافق مع تقرير حديث أصدرته مؤسسة "جولدمان ساكس" الاقتصادية العالمية، التي توقعت أن يصل سعر الصرف إلى 36 جنيهاً للدولار.

وقال أحمد سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن القيمة الحقيقية الجنيه المصري أفضل بكثير من وضعه الحالي، مؤكدا أن أن ما حدث من تراجع كان نتيجة استغلال بعض الظروف العالمية.

وتابع أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، أن  مصر غنية بثرواتها الطبيعية وتزخر بفرص استثمارية متنوعة، خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي، حيث يتزايد الطلب العالمي على الاستثمار والتنمية.
 

أحمد سعيد سعر الدولار الدولار فرص استثمارية الساحل الشمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

منتخب مصر

30 دقيقة.. منتخب مصر يضغط وبوركينا فاسو يعتمد على الكرة الطويلة

محمد رمضان

محمد رمضان يحيي حفلا في نيويورك يناير 2026 وسط جدل قضية نجله

منتخب بوركينا فاسو

تشكيل بوركينا فاسو أمام مصر في تصفيات كأس العالم.. نجم بيراميدز أساسيا

بالصور

وزير الإسكان يفتتح محطة رفع صرف صحي البقلي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة صرف صحي أبوكبير بالشرقية

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

ما الأسباب وراء انتشار الأمراض المزمنة عالميًا؟ نمط الحياة والتلوث والشيخوخة

الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض المزمنة
الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض المزمنة
الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض المزمنة

وزير الإسكان يفتتح محطة صرف صحي خليل العزازي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

المزيد