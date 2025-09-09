خبير اقتصادي: القيمة الحقيقية للجنيه المصري أفضل بكثير من وضعه الحالي.. والدولار سيشهد تراجعا بنهاية 2026

أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، أن هناك تقديرات تشير إلى إمكانية وصول سعر الدولار إلى 40 جنيه بنهاية عام 2026، وهو ما يتوافق مع تقرير حديث أصدرته مؤسسة "جولدمان ساكس" الاقتصادية العالمية، التي توقعت أن يصل سعر الصرف إلى 36 جنيهاً للدولار.

وقال أحمد سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن القيمة الحقيقية الجنيه المصري أفضل بكثير من وضعه الحالي، مؤكدا أن أن ما حدث من تراجع كان نتيجة استغلال بعض الظروف العالمية.

وتابع أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، أن مصر غنية بثرواتها الطبيعية وتزخر بفرص استثمارية متنوعة، خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي، حيث يتزايد الطلب العالمي على الاستثمار والتنمية.

