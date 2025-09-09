محافظ دمياط يفتتح مبنى الوحدة المحلية

افتتح محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابي ، اليوم /الثلاثاء / مبنى الوحدة المحلية لعاصمة المحافظة ، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ ، ومحمد همام سكرتير عام المحافظة وطارق بحيرى السكرتير العام المساعد والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وحرص المحافظ، خلال جولته، على تفقد المبنى الذي تم انشاؤه حديثاً وفقًا لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية، على مساحة اجمالية بلغت 1417 مترا مربعا ويتكون من بدروم ودور أرضي و 7 أدوار متكررة، حيث تابع، كافة التجهيزات بالمبنى وحرص على التواصل مع العاملين بادارات الوحدة للاطمئنان على انتظام سير العمل به ، كما تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتابع آلية العمل، مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال تلقى طلباتهم .

وأفاد بيان صادر عن المحافظة بأن الدكتور أيمن الشهابي تابع أيضا تجهيز المبنى بأنظمة الحماية المدنية، مؤكدًا على تطبيق سيناريوهات للإخلاء فى حال حدوث أية أزمات.



وأشار المحافظ إلى أنه تم إفتتاح مبنى الوحدة المحلية بعزبة البرج خلال الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة في مايو الماضي، واليوم بدمياط، وذلك لتنفيذ رؤية المحافظة لتطوير منظومة العمل وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي وميكنة الأعمال.