مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نشكر مصر على دورها في استضافة المحادثات مع الجانب الإيراني

وجه رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشكر إلى مصر والرئيس السيسي لدورها في التوصل لاتفاق بين إيران والوكالة.



وقال رفائيل جروسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الإيراني :" نشكر مصر على دورها في استضافة المحادثات مع الجانب الإيراني".

وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:" اتفقت مع وزير خارجية إيران على الإجراءات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش بإيران".

وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:" الاتفاق مع إيران خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح".