الرئيس الصيني: نعمل على تعزيز تجارة الخدمات والانفتاح عالي المستوى

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم /الأربعاء/، أن المشهد الاقتصادي العالمي يشهد تغييرات عميقة، حيث تتقاطع التحديات مع الفرص في مسار التنمية العالمية، مشددًا على التزام بلاده بتوسيع الانفتاح عالي المستوى وتعزيز التعاون الدولي في مجال تجارة الخدمات.



وقال شي- في رسالة تهنئة؛ بمناسبة افتتاح معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2025 في العاصمة بكين- "إن بكين ستواصل المواءمة مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المعايير، كما ستعمل على تسريع انفتاح سوقها الخدمية بصورة منظمة، من خلال منصات تشمل مناطق التجارة الحرة التجريبية والمناطق الوطنية النموذجية للتطوير الابتكاري في تجارة الخدمات"، بحسب ما نقلته قناة (CGTN) الصينية.



وأضاف "أن بلاده مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف الدولية لتعزيز الانفتاح والابتكار في قطاع الخدمات، والمساهمة في بناء اقتصاد عالمي مفتوح، بما يضخ زخمًا جديدًا في جهود بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".



وانطلقت فعاليات معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2025، اليوم، في بكين، تحت شعار "احتضان التقنيات الذكية وتمكين تجارة الخدمات"، بمشاركة واسعة من دول ومؤسسات وشركات عالمية.

